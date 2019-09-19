رئيس بايرن ميونخ ينتقد تير شتيغن بسبب مانويل نوير

انتقد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني مطالبات الحارس مارك تير شتيغن بالمشاركة أساسيًا في منتخب ألمانيا على حساب زميله مانويل نوير، مؤكدًا أن تصريحات حارس برشلونة تفتقد إلى المنطق.

وقال هونيس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”شتيغن يتحدث وكأنه فاز بـ 17 كأس عالم من قبل. نوير أفضل منه ويستحق اللعب أساسيًا“.

وأشار شتيغن بعد تعادل برشلونة ودورتموند في ألمانيا، إلى أنه يستحق الحصول على فرصة مع منتخب بلاده، خصوصًا بعد تألقه اللافت مؤخرًا مع فريقه الكتالوني.

يذكر أن يواكيم لوف مدرب ألمانيا يفضل حارس بايرن ميونخ على شتيغن؛ لأنه من أنصار الخبرة والاعتماد على لاعبي الحرس القديم في تشكيلته الأساسية، وفق مصادر مقربة منه.