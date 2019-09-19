مقتل لاعب كرة قدم هولندي بإطلاق النار عليه في أمستردام

قُتل لاعب كرة القدم الهولندي السابق، كيلفن ماينارد؛ بعد أن أطلق رجلان مجهولا الهوية، الرصاص عليه في أمستردام.

وأطلق رجلان النار على المدافع البالغ من العمر 32 عامًا، وهو في سيارته بعد أن طارده رجال مسلحون على دراجات نارية في منطقة لانجبروكريف بالمدينة، الليلة الماضية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وناشدت الشرطة الهولندية الشهود في عملية البحث عن اثنين من المشتبه بهم، يقولون إنهما هربا على دراجة سوداء.

وكان ماينارد يحاول الهرب من المسلحين من خلال القيادة باتجاه محطة الإطفاء القريبة، لكنه فشل.

ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه، كما حاول ضباط من مركز الإطفاء مساعدة ماينارد، لكنه تُوفي متأثرًا بجراحه، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

يُذكر أن ماينارد كان يلعب في مركز الدفاع، ولعب مع رويال أنتويرب ونادي إيمين ونادي فولندام ونادي بيرتن ألبيون ونادي أولهانينسي.

ومن جانبه، قال نادي بيرتون في بيان: ”يحزن الجميع في بورتون ألبيون لمعرفة الموت المأساوي للاعبنا السابق كيلفن ماينارد، نتعاطف مع جميع أفراد عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب“.

وكان ماينارد قد انضم إلى بيرتون في نوفمبر 2014 بعد تعيين الهولندي جيمي فلويد هاسيلباينك كمدير فني.