رابطة الدوري الفرنسي تقرر إلغاء بطولة كأس رابطة الأندية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء أن كأس رابطة الأندية المحلية لن تقام بداية من الموسم المقبل وحتى إشعار آخر.

وأضافت الرابطة في بيان: ”قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين وجمعيتها العمومية إيقاف تنظيم كأس الرابطة عقب نسخة 2019-2020، اعتمادًا على مقتضيات السوق، ستحتفظ الرابطة بحق إعادة إطلاق البطولة في المستقبل“.

وفشلت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين في ضمان حقوق البث في الفترة ما بين 2020 و2024.

وتم إطلاق البطولة عام 1995 وفاز باريس سان جيرمان بثمانية ألقاب لها، وهو رقم قياسي على صعيد البطولة.