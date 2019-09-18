باتيستوتا أسطورة الأرجنتين يركب مفصلًا صناعيًا (صورة)

كشف غابرييل باتيستوتا، أسطورة الأرجنتين، عن خضوعه لعملية جراحية أمس الثلاثاء، لتركيب مفصل صناعي.

ونشر باتيستوتا صورة عبر حسابه على ”تويتر“، أثناء تواجده في المستشفى بعد إجراء العملية.

وعلق على الصورة بقوله: ”انتهت المرحلة الأولى من تركيب (مفصل) صناعي في الكاحل الأيسر“.

أضاف نجم روما السابق: ”الآن أنا بصدد الشفاء.. شكرًا لكم كثيرًا على مشاعر الحب والقلق“.

كان باتيستوتا يعاني من آلام شديدة في ساقه أثناء السير، إثر الإصابة التي اعتزل بسببها كرة القدم، لدرجة أنه صرح عام 2012 بأنه أخبر الطبيب برغبته في بتر ساقه.