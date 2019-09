إبراهيموفيتش يسجل ”هاتريك“ في فوز كبير لأنجلوس غالاكسي على سبورتينغ كانساس (فيديو)

حقق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إنجازًا رائعًا لفريقه لوس أنجلوس غالاكسي، بتسجيله ثلاثة أهداف خلال الفوز على سبورتينغ كانساس (7-2)، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ورفع إبراهيموفيتش، بهذه الثلاثية عدد أهدافه هذا الموسم إلى 26 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لفريق لوس أنجلوس في موسم واحد في مسابقة الدوري.

The last time the #LAGalaxy scored 7️⃣ goals…

1998. pic.twitter.com/gmjnmVcfL1

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019