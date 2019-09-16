الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم ما ستسفر عنه القرعة التي سيجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، اليوم الاثنين، لمعرفة المواجهات التي ستشهدها بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019.

ومن المقرر إجراء القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة بمدينة زيوريخ السويسرية، حيث مقر الفيفا، بمشاركة مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية الأسبق.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، بالإضافة لقناة الكأس القطرية.

قبل ساعات من قرعة #كأس_العالم_للأندية 2019 ..تعرّف على أرقام خاصة من تاريخ البطولة … التفاصيل في #الكاس_فيديو_جرافيك pic.twitter.com/fcVrWJJUOs — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 16, 2019

انتظرونا في تغطية خاصة من مركز اخبار #قنوات_الكاس لقرعة بطولة كأس العالم للاندية غداً الساعة 14:30 pic.twitter.com/EShazu4gwf — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2019

وتعد هذه النسخة هي الـ16 في تاريخ مونديال الأندية، والتي ستشهد مشاركة أبطال 6 قارات، إلى جانب بطل قطر، التي ستنظم البطولة لأول مرة هذا العام.

وتُجرى القرعة قبل حوالي 3 أشهر من موعد انطلاق نسخة العام الحالي، والتي ستقام بين 11 و21 ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية أيضاً كل من، السد القطري ”المضيف“، هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة ”بطل دوري أبطال أوقيانوسيا“، مونتيري المكسيكي ”بطل دوري أبطال كونكاكاف“، بطل دوري أبطال آسيا 2019 ”الذي يحدد يوم 24 نوفمبر“، وبطل كوبا ليبرتادوريس ”الذي يحدد يوم 23 نوفمبر“، بجانب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

قواعد البطولة

يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركة فريقين من بلد واحد في مونديال الأندية، وبالتالي فإنه حال تتويج فريق تابع لاتحاد البلد المنظم باللقب القاري، فإن وصيفه سيحل محل بطل الدوري المحلي لهذا البلد.

وبإسقاط هذه القاعدة على النسخة الحالية، فإنه حال فوز فريق قطري بلقب دوري أبطال آسيا، فإن وصيفه في البطولة سيحل محل بطل الدوري القطري في مونديال الأندية، ليتجنب فيفا تواجد فريقين من قطر بالبطولة.

عملية سحب القرعة

المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية تحددت بالفعل، حيث سيلتقي ممثل البلد المنظم، السد، مع هينغين سبورت، بطل أوقيانوسيا، وسيتم اعتبارها في القرعة ”المباراة 1“.

وستجرى القرعة لمعرفة مباريات الدور الثاني بشكل عشوائي، بين 4 فرق، هي بطل آسيا، بطل أفريقيا، مونتيري المكسكي والفائز من ”المباراة 1“.

ومن المقرر أن تجرى قرعة نصف النهائي، لتحديد من سيواجه ليفربول وبطل أمريكا الجنوبية، من بين الفائزين بالمباراتين 2 و3.

وجرت العادة في مونديال الأندية أن يشارك بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور نصف النهائي مباشرة، بينما تتصارع باقي الأندية من البداية.

مواعيد المباريات

11 ديسمبر/ كانون الأول: المباراة الافتتاحية بين السد وهينجين سبورت.

14 ديسمبر/ كانون الأول: المباراة 2 والمباراة 3.

17 ديسمبر/ كانون الأول: تحديد المركز الخامس (الخاسر من مباراتي 2 و3).

17 ديسمبر/ كانون الأول: نصف النهائي (بطل أمريكا الجنوبية × الفائز في مباراتي 2 أو 3).

18 ديسمبر/ كانون الأول: نصف النهائي (الفائز في مباراتي 2 أو 3 × ليفربول).

21 ديسمبر/ كانون الأول: تحديد المركز الثالث (الخاسر من مباراة 5 × الخاسر من مباراة 6)

21 ديسمبر/ كانون الأول: النهائي (الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6).