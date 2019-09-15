عناوين الصحف الرياضية العالمية: أنسو فاتي ”من أي كوكب أتيت؟“.. وكريم بنزيما استمتع وريال مدريد يعاني (صور)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد، بعدة مواضيع أبرزها لقاءات الدوريات الأوروبية، التي جرت أمس السبت، وبطولة كأس العالم لكرة السلة التي تشهد النهائي اليوم.

كما اهتمت الصحف بعودة نيمار للعب وتسجيله هدفًا رائعًا أنقذ فريقه، واستمرار تألق الشاب أنسو فاتي رفقة نادي برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم لكرة السلة، الذي سيجمع منتخب إسبانيا بنظيره الأرجنتيني، اليوم الأحد.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ليفانتي، وكتبت: ”بنزيما استمتع وريال مدريد يعاني“.

فيما كتبت عن خسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، قائلة: ”مارتن أوديغارد يلقن المتصدر درسًا“.

واهتمت أيضًا بفوز برشلونة على فالنسيا، وكتبت: ”أنسو فاتي يفتح طريق الفوز“.

كما تحدثت عن عودة نيمار للعب رفقة باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نيمار يعود ويسجل في الدقيقة 92“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فالنسيا 5-2 وتألق الشاب أنسو فاتي، وكتبت: ”أنسو من أي كوكب أتيت؟“.

كما تحدثت عن بقية النتائج وكتبت: ”ريال مدريد يفوز ويعاني وأول خسارة لأتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بنهائي كأس العالم لكرة السلة بين إسبانيا والأرجنتين، وكتبت: ”إسبانيا على بعد خطوة من المجد“.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات نيمار بعد لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ وتسجيله لهدف الفوز، وتأكيده على رغبته السابقة في الرحيل عن فريقه الفرنسي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على فالنسيا 5-2 وتألق الشاب أنسو فاتي، الذي ”استحق تحية جماهير (كامب نو) أثناء تغييره“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد الصعب على ليفانتي 3-2 رغم تقدمه في الشوط الأول 3-0.

واهتمت الصحيفة بخسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، وكتبت: ”أوديغارد ومونريال يسقطان المتصدر“.

الصحيفة تحدثت عن نهائي كأس العالم لكرة السلة بين إسبانيا والأرجنتين، وكتبت: ”على أبواب الذهب“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ليفانتي 3-2 بوجهين متناقضين، حيث كان الشوط الأول جيدًا فيما عانى الفريق في الشوط الثاني، وكتبت: ”أفضل نسخة لريال مدريد تعاني للفوز“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، وكتبت: ”أوديغارد يسقط أتلتيكو مدريد“.

وكتبت عن فوز برشلونة على فالنسيا: ”أنسو فاتي أحيا برشلونة“.

كما نشرت الصحيفة غلافًا خاصًا بنهائي كأس العالم لكرة السلة بين إسبانيا والأرجنتين وكتبت: ”غضب الذهب“.

الصحف البريطانية

دايلي ميل

ركزت الصحيفة على تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وخسارة مانشستر سيتي أمام نوريتش، قائلة: ”قللوا الفارق“، ليفربول في الصدارة الأكبر لهم بعد 5 لقاءات حيث إن السيتي يتحطمون.

ستار صنداي

أشارت الصحيفة في صدر طبعتها إلى خسارة مانشستر سيتي ضد نوريتش، معنونة: ”فريق الحلم“، بوكي يسقط بيب أرضًا ولكن مدرب السيتي ما زال سعيدًا.

كما كشفت عن توقيع دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، على عقد لمدة 4 أعوام.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فوز باريس سان جيرمان الصعب على ستراسبورغ بهدف لنيمار في الوقت بدل الضائع، وكتبت: ”قطع الأنفاس“.

كما اهتمت بلقاء موناكو وأولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”مارسيليا يحلم بضربة“.

وتحدثت عن مواجهة فرنسا لأستراليا في كأس العالم لكرة السلة على المركز الثالث وكتبت: ”العودة بالبرونزية“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج الفرق القوية في إيطاليا بعد فوز إنتر ميلان ونابولي وتعادل يوفنتوس، وكتبت: ”إنتر يطير ويوفنتوس يتوقف“، و“نابولي عرض ومهرجان في سان باولو“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز إنتر ميلانو على أودينيزي بهدف لاعبه سينسي، وكتبت: ”إنتر في القمة“.

كما اهتمت بإصابات يوفنتوس بعد تعادله أمام فيورنتينا، وكتبت: ”إنذار من أجل دوري الأبطال“، في إشارة لإمكانية غياب بعض لاعبيه للإصابة.