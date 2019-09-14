أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. نيمار يحتفل بهدفه.. وبورخا مايورال يشكر جماهير البرنابيو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

نيمار: اعمل لآخر يوم في حياتك

نشر النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”اعمل كأنه اليوم الأخير من حياتك“.

بنزيما يحتفل بفوز فريقه

نشر الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه عقب اللقاء الذي جمع بين النادي الملكي وليفانتي بالدوري الإسباني، والذي انتهى بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الأول والثاني لفريقه في اللقاء، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الفوز“.

بورخا مايورال يشكر جماهير البرنابيو

حرص بورخا مايورال، لاعب نادي ريال مدريد السابق وليفانتي الحالي على توجيه الشكر للاستقبال الحار من جماهير ناديه السابق قبل لقاء ريال مدريد وليفانتي، حيث نشر اللاعب صورًا له من اللقاء، وعلق بروخا أعلى الصور قائلًا: ”مباراة خاصة، بالنسبة لي سعيد لرد فعل الفريق ضد منافس كبير، شكرًا برنابيو على التصفيق، حان الوقت الآن للتفكير في المبارة التالية مع زملائي“.

فابينيو تافاريس: مستمرون في حصد النقاط

نشر فابينيو تافاريس، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له بقميص ناديه من اللقاء الذي جمع بين نادي ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”فوز آخر و3 نقاط أخرى، دعنا نستمر في القيام بذلك“.

باو لوبيز ينتظر الفوز الأول على ملعب روما

نشر باو لوبيز، حارس مرمى نادي روما الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية قبل اللقاء الذي سيجمع بين نادي روما مع فريق ساسولو غدًا في الدوري الإيطالي على ملعب فريق الذئاب، وعلق الحارس أعلى الصورة قائلًا: ”في انتظار عودة الدوري الإيطالي، نريد الفوز الأول في الأوليمبية، تحيا روما“.

بليز ماتويدي يرحب بريبيري في الدوري الإيطالي

نشر بليز ماتويدي، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له من مباراة فريقه ضد فيورنتينا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وشارك فرانك ريبيري مع ناديه الجديد فيورنتينا.

وعلق ماتويدي أعلى الصورة قائلًا: ”معركة جيدة ولكن ليس بما فيه الكفاية، مرحبًا بك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي فرانك ريبيري كان جيدًا أن رأيتك الآن، دعونا نركز على دوري أبطال أوروبا“.

ومن المقرر أن يلتقي فريق السيدة العجوز يوم الأربعاء المقبل، مع أتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هاري ماغواير: فوز مهم اليوم

نشر هاري ماغواير، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الفوز الذي حققه المان يونايتد اليوم على نادي ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي بهدف دون رد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”فوز مهم اليوم“.

هاري كين: بداية رائعة

نشر هاري كين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية بصحبة زميله إريك لاميلا، أثناء الاحتفال بأحد أهداف توتنهام اليوم في مرمى كريستال بالاس، الذي انتهى بفوز رفاق كين برباعية نظيفة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”بداية رائعة لمجموعة كبيرة من اللقاءات“.

مبابي يعلن بداية المباراة

نشر النجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موعد مباراة فريقه في الدوري الفرنسي اليوم ضد نادي ستراسبورغ قبل بداية اللقاء الذي انتهى بفوز نادي العاصمة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.