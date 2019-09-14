نيمار يسجل مقصية رائعة في فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ (فيديو)

قاد البرازيلي نيمار داسيلفا فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ستراسبورغ بصعوبة بالغة، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من عمر الدوري الفرنسي.

سجل هدف المباراة الوحيد، نيمار جونيور في الدقيقة (90+2).

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل مباراته ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، وهو لقاء لن يشارك فيه نيمار بسبب الإيقاف.

وتركت النتيجة ستراسبورغ في المركز 18 برصيد ثلاث نقاط.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول باريس الأول نيماااااااااااااااااااااااااار رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع ????????????????????????????????????????????????????????????????@I7s8r via pic.twitter.com/5BbXfaEIe5 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20200) September 14, 2019

وسدد بيليغارد كرة بجوار القائم الأيمن، بعدها تقدم عبدو ديالو ليلعب كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها نيمار بمقصية رائعة بيسراه في القائم الأيمن قبل أن تدخل الشباك، ليسجل هدفا في وقت قاتل.

وكادت أن تكون فرحة نيمار مزدوجة، إلا أن الحكم ألغى له هدفًا ثانيًا، بسبب تسلل آنخيل دي ماريا، ليفلت الفريق الباريسي بفوز صعب وثمين وسط سكون تام في مدرجات حديقة الأمراء، التي لم تهلل لهدف نيمار.