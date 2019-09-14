بروسيا دورتموند يسحق ليفركوزن ويعود إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني ”مؤقتًا“

تجاوز بروسيا دورتموند منافسه باير ليفركوزن بنتيجة 4-صفر اليوم السبت بفضل هدفين من القائد ماركو ريوس ليعود إلى قمة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم برصيد تسع نقاط من أربع مباريات.

وفي تجربة مثالية قبل مباراته هذا الأسبوع على أرضه أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، سدد باكو ألكاسير اللاعب السابق للفريق الإسباني مباشرة مسجلًا خامس أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 28، وسجل الكاسير الآن في كل مباراة رسمية لفريقه ومنتخب بلاده هذا الموسم.

وسجل ريوس بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني بعد أن شق جيدون سانتشو طريقه إلى داخل منطقة الجزاء، ليمرر لالكاسير الذي خدع الجميع باعتباره سيسدد ليدع الكرة تمر من بين ساقيه لتصل لقائد دورتموند الذي أسكنها الشباك.

وفي تحرك مماثل، أبعد أوكاش هراديتسكي حارس ليفركوزن تمريرة عرضية من سانتشو نحو البرتغالي رفائيل جيريرو، الذي لم يواجه أي مشكلة في إحراز الهدف الثالث عقب 83 دقيقة قبل أن يكمل ريوس الفوز في الدقيقة 90.