بعد غياب 4 أشهر.. نيمار يقترب من المشاركة مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

عاد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان إلى العاصمة الفرنسية، يوم الأربعاء، بعد خوض مباراتين وديتين مع المنتخب البرازيلي في ميامي ولوس أنغليس في الولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولية، وانضم لزملائه في التدريبات يوم الخميس.

وقالت شبكة beIN SPORTS التلفزيونية يوم الخميس، إنه بعد غياب دام أربعة شهور عن آخر مباراة شارك فيها نيمار مع سان جيرمان قد يعود المهاجم البرازيلي إلى تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل، في ملعب بارك دي برينس.

وسيكشف توخيل مدى مشاركة نيمار من عدمها في المباراة، خاصة أنه جاهز تمامًا بدليل مشاركته مع منتخب بلاده وما كان يمنعه من المشاركة مع النادي الباريسي هو غموض مستقبله في ظل رغبته في العودة إلى برشلونة.

لكن كل ذلك انتهى بانتهاء فترة الانتقالات الأوروبية في الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي ليستقر في باريس حتى يناير/كانون الثاني المقبل على الأقل.

ويتدرب الأرجنتيني الوافد الجديد على الفريق ماورو إيكاردي بشكل طبيعي، بينما يواصل كيليان مبابي تدريباته العلاجية.