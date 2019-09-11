ورم دموي يحرم بايرن ميونخ من نجم خط الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه الألماني الدولي ليون جوريتسكا (24 عامًا) خلال الفترة المقبلة بعد الجراحة التي أجراها اللاعب لاستئصال ورم دموي في الفخذ.

وكانت الجراحة أجبرت اللاعب أيضًا على الغياب عن صفوف المنتخب الألماني (مانشافت) خلال مباراتيه أمام هولندا وأيرلندا الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

ويلتقي بايرن في المباراة المقبلة فريق لايبزج، يوم السبت المقبل، بالدوري الألماني (بوندسليغا).