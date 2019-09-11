فيليب لام يتبرع براتبه لدعم المدربين الألمان الشبان

أعلن نجم كرة القدم الألماني السابق فيليب لام أنه سيتبرع بالراتب الذي يتقاضاه من عمله سفيرًا لمدينة ميونخ الألمانية في بطولة كأس أوروبا القادمة (يورو 2020) المقرر إقامتها في العديد من المدن الأوروبية.

وقال لام: سأتبرع بهذا المال لاتحاد كرة القدم في ولاية بافاريا الألمانية حتى يمكن للاتحاد دعم 20 مدربًا شابًا، أعرف ما الذي يخدم بشكل كبير فكرة إفراز لاعبين محترفين.

وكان لام الذي توج مع المنتخب الألماني (مانشافت) بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل قد اعتزل اللعب الدولي بعد التتويج باللقب العالمي مباشرة، ثم اعتزل اللعب بشكل عام بعدها بثلاث سنوات.

ويعمل لام حاليًا كأحد رئيسين تنفيذيين لشركة مسؤولة عن تنظيم المباريات التي تستضيفها ميونخ في كل من البطولة الأوروبية القادمة العام المقبل، وكذلك في 2024 إذ تقام نسخة 2024 في ألمانيا.

وأعرب لام عن اعتقاده بأن المنتخب الألماني سيستعيد نجاحه سريعًا بعد الإخفاق في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع الفريق رحلة الدفاع عن لقبه العالمي من الدور الأول.

وقال لام: نحن فريق بطولة… أثق بأن الفريق يستطيع المنافسة وسيتطور كثيرًا بشكل طبيعي. في إشارة إلى أن المنتخب الألماني يستطيع الفوز بلقب كبير في السنوات المقبلة.