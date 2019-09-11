الاستعانة بخبراء مستقلين للمساعدة في عملية إصلاح ”كاف“

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجموعة عمل مستقلة للمساعدة في عملية إصلاح الاتحاد الأفريقي (كاف) المبتلى بالفضائح، بعدما تولى مسؤولية إدارة الاتحاد القاري الشهر الماضي.

واستعان الفيفا بساسة وخبراء قانونيين وخبراء ماليين، من بينهم وزير الخارجية السابق في مالي، لتكوين فريق عمل من خمسة أشخاص وطالبهم بتعزيز وإسراع وتيرة الإصلاح في الكاف.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بعدما رأس أول اجتماع مع فريق العمل في القاهرة يوم الثلاثاء: ”أنتم أعضاء مجموعة العمل الأساس الذي سيبنى عليه مستقبل كرة القدم الأفريقية. نحن نعتمد على دعمكم وحماسكم ومبادراتكم“.

ويضم فريق العمل المالي عبدولاي ديوب والمصري حسام الشافعي والكينية جانيت كاتيسيا والرواندي مارتن نجوجا والقاضي الغاني أنين يبواه.

وقال الكاف في بيان، اليوم الأربعاء، إن فريق العمل ناقش عدة مواضيع هي مراجعة الحسابات والشفافية والحاجة إلى أعلى مستويات الالتزام المتعلقة بكفاءة تنظيم المسابقات ونمو وتطور كرة القدم الأفريقية إضافة إلى الدعم للدول الأعضاء البالغ عددها 54 دولة.

وتحدث الاجتماع أيضًا عن سلامة وأمن كرة القدم وإدارة كرة القدم الأفريقية وزيادة الإيرادات من المسابقات والأحداث القارية.

وتولت فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، مسؤولية قيادة الكاف مطلع أغسطس آب. وجاءت هذا التحرك بعد مزاعم فساد وتحرش جنسي ضد أحمد أحمد رئيس الكاف الذي يبقى في موقعه رغم وجود تحقيقات من لجنة القيم بالفيفا.

وقال أحمد أحمد في بيان بموقع الكاف: ”واجهنا عقبات أسفرت عن طلبنا للمساعدة. لهذا السبب أيضًا كنا في حاجة إلى الخبراء المستقلين. معًا سنمضي قدمًا“.