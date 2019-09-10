كينغسلي كومان يسجل مجددًا ويقود فرنسا للفوز على أندورا بتصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

سجل كينغسلي كومان مهاجم فرنسا هدفه الثالث في مباراتين ليقود بلاده للفوز 3-صفر على أندورا في منافسات المجموعة الثامنة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وافتتح المهاجم السريع كومان، الذي أحرز ثنائية في الانتصار 4-1 على ألبانيا يوم السبت الماضي، التسجيل في الشوط الأول وسدد في إطار المرمى في الشوط الثاني كما هز المدافع كليمو لينغليه الشباك قبل الاستراحة واختتم وسام بن يدر الثلاثية في الوقت بدل الضائع.

وبقيت فرنسا، بطلة العالم، في المركز الثاني برصيد 15 نقطة من ست مباريات وهو نفس رصيد تركيا صاحبة الصدارة التي فازت 4-صفر خارج الأرض على مولدوفا بفضل ثنائية جينك طوسون.

وتراجعت أيسلندا صاحبة المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن القمة بعد الخسارة 4-2 في ضيافة ألبانيا عقب هدفين متأخرين.