كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لاكتساح ليتوانيا في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

رفع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال رصيده إلى 93 هدفًا دوليًا بعدما هز الشباك أربع مرات في فوز بطلة أوروبا 5-1 خارج الأرض على ليتوانيا بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وفي مباراته الدولية رقم 161 سجل رونالدو البالغ عمره 34 عامًا ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الثامنة مع بلاده و54 في مسيرته الحافلة، ليقود البرتغال لاجتياز عقبة بدت صعبة.

وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن ليتوانيا أدركت التعادل عن طريق فيتوتاس أندريشكيفيتشوس في الدقيقة 28.

وأعاد رونالدو البرتغال للمقدمة في الدقيقة 62 قبل أن يضيف هدفين آخرين بعد تمريرتين حاسمتين من برناردو سيلفا.

واختتم وليام كارفاليو الخماسية في الوقت بدل الضائع لتبقى البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط وبفارق خمس نقاط عن أوكرانيا صاحبة الصدارة لكن يتبقى مباراة إضافية لرفاق رونالدو.