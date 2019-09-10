أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. ستيرلينغ يشارك في حملة ضد الانتحار.. وفان دايك ”فخور“ بالأولاد

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

غنابري يحذّر هافيرتز

نشر الألماني سيرجي غنابري صورة له برفقة زميله كاي هافيرتز أثناء الاحتفال بهدف منتخب ألمانيا الثاني في شباك أيرلندا الشمالية، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب مازحًا مع زميله هافيرتز:“انتصار كبير لنا، وأنت يا هافرتز (مع إشارة لحساب اللاعب في التغريدة) لن أحتفل معك مجددًا، الاحتفال معك مجنون وخطير للغاية“.

كيلي والكر في انتظار إنجاز المهمة

حرص الإنجليزي كيلي والكر، على دعم منتخب بلاده قبل لقائه مع منتخب كوسوفو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، حيث نشر والكر صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات فريقه، وهو يسدد الكرة، وعلّق اللاعب قائلًا:“حظ سعيد لإنجلترا، الأولاد الليلة بالتأكيد سينجزون المهمة في ساوثهامبتون، منتخب إنجلترا“.

رحيم ستيرلينغ في حملة إنسانية

شارك رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في حملة إنسانية ضد الانتحار، حيث علّق قائلًا:“سعيد للمساعدة بهذا السبب المهم للغاية، أنت لست وحدك، تحدث، حملة ضد الانتحار“.

لوكاس هيرنانديز يدعم منتخب بلاده

حرص الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على دعم منتخب بلاده قبل المباراة التي تجمع بين حامل لقب كأس العالم بمنتخب أندورا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، حيث نشر هيرنانديز صورة لمنتخب فرنسا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“هيا أيها الزرق“.

فان دايك: فخور بالأولاد

نشر المدافع الهولندي فان دايك، صورًا له من المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده، أمس، أمام منتخب أستونيا، والتي انتهت بفوز منتخب الطواحين برباعية نظيفة، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا تم إنجاز المهمة، بمباراتين، و6 نقاط، كان أسبوعًا جيدًا، وفخور بالأولاد، وحان الوقت للعودة إلى ليفربول والتركيز على جميع المباريات التي تنتظرنا“.

جيسوس: سعيد بالعودة للتدريبات

نشر البرازيلي غابرييل جيسوس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورًا له من تدريبات الفريق، وعلّق جيسوس أعلى الصور قائلًا:“سعيد بالعودة للتدريبات“.

كاسياس في رحلة استمتاع بالطبيعة

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، صورة له على أحد الشواطئ في رحلة استمتاع بالطبيعة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“من يريد الاستمتاع بهذا الثلاثاء؟“.

ليوناردو بونوتشي يعود إلى بيته

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له من تدريبات السيدة العجوز، عقب العودة إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الإيطالي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“العودة إلى البيت“.