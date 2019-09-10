ساري يعود لقيادة تدريبات يوفنتوس بشكل كامل استعدادًا لمواجهة فيورنتينا

عاد ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، لقيادة تدريبات الفريق بشكل كامل بعد تعافيه من مرض الالتهاب الرئوي الذي أبعده عن مقاعد البدلاء في أول مباراتين بالدوري أمام بارما وفريقه السابق نابولي.

وغاب ساري عن الجولة الافتتاحية للدوري أمام بارما ثم نابولي في الجولة الثانية لكنه كان على تواصل مستمر مع اللاعبين وذكرت تقارير أنه تابع المران خلف الخطوط.

وأعلن يوفنتوس يوم 21 أغسطس/ آب الماضي أن ساري يعاني من التهاب رئوي وسيغيب عن أول مباراتين في الدوري هذا الموسم وتشمل مواجهة نابولي.

لكن النادي المتوج باللقب المحلي في اخر ثمانية مواسم قال عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن الفريق استأنف تدريباته بعد راحة لمدة يومين بقيادة ساري خلال أول تدريب للفريق استعدادًا لمواجهة فيورنتينا، يوم السبت المقبل.

وعاد بعض اللاعبين الدوليين إلى الفريق بعد انتهاء مبارياتهم مع منتخبات بلادهم وشاركوا في تدريب الاثنين وسيواصل الفريق تدريباته، يوم الأربعاء، مع توالي وصول باقي اللاعبين الدوليين.