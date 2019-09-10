وفاة حارس منتخب كوراساو قبل مباراة هايتي في الكونكاكاف

أعلن إيدوين شارلز وزير الرياضة الهايتي أن غارزينيو بييتر حارس منتخب كوراساو توفّى بسكتة قلبية في معسكر منتخب بلاده في هايتي قبل مواجهة المنتخبين الثلاثاء في كأس أمم الكونكاكاف، في غرفته بالفندق في بورت أو برنس في هايتي.

وكشف وزير الرياضة الهايتي إيدوينغ تشارلز أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً كان يعاني مشاكل في القلب، موضحاً: ”في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين، أصيب غارزينيو بييتر بعارض صحي، وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب إلى النوم بشكل طبيعي“.

وأفاد الوزير أنه تم العثور على اللاعب ميتاً في غرفته صباح الاثنين، مشيراً إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الوفاة.

وبعد أن استهل منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول للنسخة الأولى من دوري أمم الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بالفوز على هايتي 1-0 السبت، على أرضه، يتواجه منتخب كوراساو مجدداً مع المنافس ذاته الثلاثاء، لكن في بورت أو برنس.