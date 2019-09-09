تصفيات أمم أوروبا 2020.. هولندا وبلجيكا يواصلان الانطلاق ومنتخب ألمانيا يستعيد توازنه (فيديو)

واصل منتخب هولندا انطلاقته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، بفوزه 4/0 على إستونيا، الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، في حين حقق منتخب بلجيكا فوزه السادس على التوالي في المجموعة التاسعة.

وسجل ريان بابل الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من داني بليند.

وعاد بابل وسجل الهدف الثاني له ولهولندا بضربة رأس، مستغلًا كرة من ممفيس ديباي في الدقيقة 48.

ووقع ديباي الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 76، بمساعدة ماتياس دي ليخت، واختتم جيورجينهو فاينالدوم رباعية هولندا بضربة رأس في الدقيقة 87.

واقتنص منتخب ألمانيا فوزًا صعبًا وثمينًا على إيرلندا الشمالية بنتيجة 2/0، سجلهما مارسيل هالستينبيرغ في الدقيقة 48، بتسديدة رائعة، وسيرجي جنابري في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد ألمانيا إلى 12 نقطة من 5 مباريات في صدارة المجموعة الثالثة، ليتعادل في الرصيد مع منتخب إيرلندا الشمالية الذي لعب 5 مباريات، في حين يملك منتخب هولندا 9 نقاط من 4 مباريات.

وفي المجموعة التاسعة تغلب منتخب بلجيكا 4/0على إسكتلندا.

ووقع أهداف بلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقة التاسعة، وتوماس فيرمايلين في الدقيقة 24، في حين سجل توبي ألديرفيريلد الهدف الثالث في الدقيقة 32، وكيفين دي بروين في الدقيقة 84.

وحقق منتخب بلجيكا فوزه السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، مقابل 15 نقطة لمنتخب روسيا في المركز الثاني الذي تغلب 1/0 على كازاخستان الذي يحتل المركز الرابع مع قبرص.

التصفيات المؤهلة ليورو 2020 : هولندا 1 × 0 استونيا | هدف بابل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

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التصفيات المؤهلة ليورو 2020 : هولندا 2 × 0 استونيا | هدف بابل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/BzTef2eL0k — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 9, 2019

التصفيات المؤهلة ليورو 2020 : هولندا 3 × 0 استونيا | هدف ممفيس ديباي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/9y7OVeDQyp — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 9, 2019

التصفيات المؤهلة ليورو 2020 : هولندا 4 × 0 استونيا | هدف فينالدوم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/aGOg7lpotX — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 9, 2019

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