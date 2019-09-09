تصفيات أمم أوروبا 2020.. منتخب كرواتيا يكتفي بالتعادل مع أذربيجان (فيديو)

أهدر منتخب كرواتيا فرصة التقدم بـ3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، بعدما تعادل وصيف بطل العالم 1/1 مع أذربيجان صاحبة الأرض اليوم الإثنين.

وتقدم منتخب كرواتيا بشكل مؤقت إلى الصدارة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات وبفارق نقطة واحدة عن المجر صاحب المركز الثاني الذي خاض 4 مباريات وسيلعب على أرضه مع سلوفاكيا اليوم أيضًا.

ولدى ويلز وسلوفاكيا 6 نقاط لكل فريق من 4 مباريات، بينما حصل منتخب أذربيجان على أول نقطة في 5 مباريات.

وتقدم منتخب كرواتيا بهدف عن طريق لوكا مودريتش من ركلة جزاء بعد مرور 11 دقيقة بسبب لمسة يد ضد أنطون كريفوتسيوك، لكنه دفع ثمن إهدار الفرص قبل أن يسجل خليل زاده هدف التعادل بمجهود فردي.

واجتاز خليل زاده مهاجم أذربيجان 3 لاعبين بعد أن توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة قوية في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش من حوالي 8 أمتار في الدقيقة 72.

وأنقذ إميل بالايف حارس أذربيجان فرصتين من نيكولا فلاسيتش بينما ألغى الحكم، وبشكل صحيح، هدفين لأصحاب الأرض بسبب التسلل.

وهذه النتيجة محبطة لمنتخب كرواتيا، الذي فاز 4/0 على سلوفاكيا يوم الجمعة، بينما تمنح الكرواتي نيكولا يورسيفيتش مدرب أذربيجان دفعة بعد بداية متواضعة للتصفيات.