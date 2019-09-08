مباراة ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية.. لوف يكشف موقفه من الاعتماد تير شتيغن وإراحة مانويل نوير

وجّه يواكيم لوف ضربة للحارس مارك آندري تير شتيغن، وأعلن أنه سيواصل الاعتماد على مانويل نويل في مباراة ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وخسر منتخب ألمانيا 2/4 أمام هولندا، الجمعة، لتثار الشكوك حول اعتماد لوف على مانويل نوير في المباراة المقبلة أمام إيرلندا الشمالية، في حين قال تير شتيغن: ”بالطبع هذا الأمر يدفعني بعض الشيء إلى الجنون، فأنت تبذل أقصى ما لديك، ولكنك لست في المكان التي ترغب فيه، ولكن مع مرور الوقت، وجدت إجابة لهذه التساؤلات“.

وأضاف: ”وضعي الحالي صعب، لكنني حددت أولوياتي، فأنا أريد النجاح، والهدف الرئيسي لي هو أن أصبح الحارس الأول في ألمانيا، ولكن ليس بأي ثمن، كرة القدم شيء واحد، أودّ أن أحقق ذلك بنزاهة حيث تكون لدي الأمور التي تؤهلني لأن أصبح الحارس الأول بتقديم أفضل أداء ممكن، والاستفادة كذلك من ترشيحي لجائزة أفضل حارس بالعالم، الأمر ليس سهلًا، ولكن الصبر جزء من وظيفة لاعب كرة القدم، وهناك مراحل عليك الانتظار فيها“.

وقال يواكيم لوف في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: ”نوير سيلعب غدًا“، ولم يحدد المدرب من سيعوض إلكاي غوندوغان، الذي خرج من معسكر ألمانيا لإصابته بالإنفلونزا.

وقال مدرب ألمانيا: ”يتعين عليّ أن أنظر كيف سيكون تشكيلنا، وبالتأكيد فإن كاي هافيرتز مرشح للمشاركة في تشكيل البداية“، كما أكد لوف عزمه اللعب برباعي في الدفاع، أمام أيرلندا الشمالية التي لم تخسر في 5 مباريات في التصفيات الحالية، بعدما اعتمد على 3 لاعبين ضد هولندا.

وتحدث لوف عن غياب غوندوغان ونيكو شولز عن مباراة الغد، وقال: ”إنه ليس موقفًا سهلًا تمامًا، كما أنها ليست ميزة على الدوام الاضطرار إلى إجراء تغييرات كثيرة في منتخب شاب، لا يزال في بداية تطوره“.

ويملك منتخب ألمانيا 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني مقابل 12 نقطة لإيرلندا الشمالية من 4 مباريات، في حين يملك منتخب هولندا 6 نقاط من 3 مباريات.