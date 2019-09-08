ضربة جديدة ليواكيم لوف قبل مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب إلكاي غوندوغان، عن مباراة المنتخب الألماني مع إيرلندا الشمالية، الإثنين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وسافر غوندوغان، البالغ من العمر 28 عامًا، مع منتخب ألماني إلى بلفاست، لكنه غادر مقر المانشافت بعد ظهر الأحد بشكل مبكر، لإصابته بالإنفلونزا.

ويمثل غياب غوندوغان عن ألمانيا ضربة قوية للمدرب يواكيم لوف، الذي يسعى لتفادي مزيد من الانتقادات، عقب الخسارة 2/4 أمام هولندا في الجولة الماضية، يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يشارك غوندوغان في المؤتمر الصحفي مع يواكيم لوف، وسيكون مكانه في المؤتمر جوشوا كيميش، بحسب بيان الاتحاد الألماني.

وفاز منتخب ألمانيا في أول 3 مباريات في التصفيات لكنه سقط 2/4 أمام هولندا ليتعرض لانتقادات شديدة، ويحتل المانشافت المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، مقابل 11 نقطة من 5 مباريات لإيرلندا الشمالية في الصدارة، و6 نقاط لهولندا من 3 مباريات.