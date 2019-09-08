”الملك“ كينغسلي كومان يستعيد بريقه مع منتخب فرنسا

أحيا كينغسلي كومان لقب ”كينج“ أو ”الملك“ الذي اشتهر به بعد أن عوض غياب كيليان مبابي، وقاد فرنسا للفوز 4-1 على ألبانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمس السبت.

وشارك مهاجم بايرن ميونخ أساسيًا في حدث نادر تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، واستعرض مهاراته وسرعته ليخترق الدفاع الألباني.

وافتتح كومان التسجيل عندما توغل في عمق الدفاع ومنع أي فرصة للزوار للعودة في النتيجة عندما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وبدا أن اللاعب البالغ عمره 23 عامًا تجاوز إحباط العام الماضي عندما استبعده ديشان من تشكيلة كأس العالم بعد أن ابتلي بالإصابات.

وعاد إلى صفوف فرنسا في يونيو حزيران الماضي، لمواجهة بوليفيا وديًا وتركيا في التصفيات الأوروبية ليستعيد نشاطه الدولي لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وقال للصحفيين بعد أن ساعد فرنسا في البقاء بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بفارق الأهداف عن تركيا وأيسلندا: ”إنها واحدة من أفضل مبارياتي مع الفريق الوطني من ناحية الإحصاءات إن لم تكن الأفضل“.

وأضاف: ”قضيت ليلة رائعة لكن لن أبالغ في الاحتفال. أنا سعيد لكنني أتطلع للأمام“.

وتلتقي فرنسا مع أندورا بعد غد الثلاثاء، وقد يحظى كومان بفرصة جديدة لتحسين سجله التهديفي بعد أن أحرز ثلاثة أهداف في 18 مباراة مع منتخب بلاده.

وقال ديشان الذي منح كومان أول مباراة دولية في 2015: ”إنه معنا بالتشكيلة منذ فترة وانضم لنا قبل بطولة أوروبا 2016 ومستواه يتماشى مع ما يقدمه في بايرن خلال العام“.

وتابع: ”إنه أكثر فاعلية ويملك قدرة على إرباك المنافسين، ويجب أن نتأكد من بعده عن الإصابات.

”عندما يكون في هذه الحالة لا يمكن إيقافه ومن المفرح أن نشاهده في هذا المستوى مجددًا“.