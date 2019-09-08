عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ميسي مع برشلونة إلى الأبد“.. وراموس على أعتاب رقم قياسي.. و“يوفنتوس عالم من المال“ (صور)

ركزت الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد، على تصفيات أمم أوروبا 2020، ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والرقم القياسي المنتظر لسيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني.

كما تحدثت عن خطة نادي برشلونة لحماية نجمه إنسو فاتي ومستقبل ليونيل ميسي برفقة برشلونة، وعودة نيمار للعب بعد غياب بسبب الإصابة وكأس العالم لكرة السلة وسباق مونزا الإيطالي للفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإسباني رافائيل نادال الذي يواجه الروسي ميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”فرصة لـ19 لقبًا للبطولات الكبرى“، و“نادال يهدد الرقم القياسي لروجيه فيدرر“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء منتخبي إسبانيا وجزر فاروه.

في تصفيات أمم أوروبا 2020، والذي يشكل فرصة لسيرجيو راموس لمعادلة رقم كاسياس كأكثر اللاعبين مشاركة برفقة المنتخب الإسباني.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاء المنتخبين الإسباني والصربي في كأس العالم لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لبرشلونة إنسو فاتي، وكتبت: ”خطة إنسو فاتي“، في برشلونة لتطويره وحمايته.

كما تحدثت عن لقاء منتخبي إسبانيا وجزر فاروه في تصفيات أمم أوروبا 2020، وعودة نيمار للعب برفقة المنتخب البرازيلي.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وتاكون في ليغا السيدات، حيث فاز الفريق الكتالوني 9-1 وكتبت: ”برشلونة يذل تاكون في بداية الليغا“.

كما تحدثت عن مواجهة نادال لميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الأخبار الأخيرة بشأن امتلاكه بندًا في عقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل، وكتبت: ”ميسي إلى الأبد“

كما اهتمت بمواجهة نادال بميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”نادال من أجل اللقب الـ19 في البطولات الكبرى“.

الصحيفة تحدثت عن عودة نيمار للعب، وكان برفقة المنتخب البرازيلي بهدف وتمريرة حاسمة، وفوز برشلونة على تاكون في ليغا السيدات 9-1 وفوز برشلونة بلقب السوبر لكرة الصالات.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيا وجزر فاروه، حيث سيعادل راموس رقم كاسياس بلقائه رقم 167 برفقة منتخب إسبانيا.

آس

الصحيفة اهتمت بنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بين نادال وميدفيديف، وكتبت: ”نادال يواجه ميدفيديف من أجل لقبه رقم 19 في البطولات الكبرى“.

كما اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا أمام جزر فاروه، وكتبت: ”راموس يعادل رقم كاسياس“.

وتحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا أمام صربيا في كأس العالم لكرة السلة، وكتبت: ”إسبانيا تواجه صربيا من أجل تفادي الولايات المتحدة الأمريكية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فرنسا وألبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 ومشكلة النشيد الوطني للمنتخب الزائر، وفوز المنتخب المضيف الكبير، وكتبت: ”من النشيد إلى الفرح“.

كما تحدثت عن فوز الكندية بيانكا أنديرسكو بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للسيدات، وكتبت: ”أندريسكو توقف سيرينا“.

كما تحدثت عن فوز منتخب فرنسا على ليتوانيا في كأس العالم لكرة السلة وبلوغه ربع النهائي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على المواجهة التي تجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب فنلندا في إطار تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”إيطاليا نعم، تتغير“، و“إيطاليا ترغب في الفوز والتأهل“.

كما تحدثت عن المركز الأول في التصفيات لسباق فورمولا 1 بمونزا للبطل لوكلير متسابق فيراري.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على جائزة مونزا في إيطاليا للفورمولا 1 واهتمت بانطلاقة سائق فيراري لوكلير من المركز الأول.

كما تحدثت عن يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس عالم من المال“، موضحة: ”التوسع في وسائل التواصل الاجتماعي وإستراتيجة اقتحام السوق الآسيوية وتجديد بقيمة 60 مليون يورو مع الرعاة.. النادي يهدف إلى أن يصبح أكثر ثراءً“.

كما تحدثت عن مواجهة إيطاليا لفنلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”إيطاليا تبحث عن الفوز السادس“.

وتحدثت عن إمكانية تجديد تورينو لعقد مدربه ماتزاري حتى صيف 2023.