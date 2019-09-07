البرتغال تجتاز صربيا برباعية في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

اجتاز المنتخب البرتغالي، يوم السبت، مضيفه الصربي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

انتهى الشوط الأول بتقدم صعب للبرتغال بهدف دون رد، أحرزه ويليام كارفالو في الدقيقة 42.

وتوالت الأهداف خلال شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 58 لتشهد الهدف الثاني للبرتغال عبر غونزالو غويديس، قبل أن تقلص صربيا النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش.

وترك كريستيانو رونالدو بصمته بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 80، وبعدها بخمس دقائق أحرز المنتخب الصربي هدفه الثاني عن طريق الكسندر ميتروفيتش.

تصفيات اليورو 2020 : صربيا 2 – 4 البرتغال | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/8BY1dXpbFK — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 7, 2019

واختتم برناندو سيلفا الرباعية البرتغالية في الدقيقة 86 ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

وكان المنتخب الأوكراني قد فاز في وقت سابق اليوم على ليتوانيا بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر أوكرانيا الترتيب برصيد 13 نقطة يليه البرتغال بخمس نقاط، وجاءت لوكسمبورغ ثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن صربيا، وأخيرًا ليتوانيا برصيد نقطة واحدة.