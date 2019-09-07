أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: هاري كين جاهز لهز الشباك مجددًا.. وتوني كروس: علينا التفكير في القادم

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

فان دايك: ثلاث نقاط مهمة

نشر الهولندي فان دايك، صورة له من لقاء الأمس الذي جمع بين منتخب الطواحين وألمانيا على ملعب الأخير، والذي انتهى بفوز رفاق فان دايك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ثلاث نقاط مهمة جدا أمس، أداء جيد وبعض الأهداف الرائعة من الأولاد، التركيز الآن على مباراة الاثنين“.

مولر: هدف لا ينسى لموهبة بايرن ميونخ

نشر توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، فيديو عبر صفحته الشخصية للهدف الذي سجله النيلوزلندي سار بريت سينغ، لاعب الفريق البافاري، وعلق مولر أعلى الفيديو قائلًا: ”تأكد من الهدف، هدف لا ينسى“، ويعد سينغ أحد المواهب القادمة في صفوف البايرن.

تونى كروس: علينا التفكير في القادم

نشر الألماني توني كروس، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده في المباراة التي جمعت بين منتخب المانشيفت وهولندا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والتي انتهت بفوز منتخب الطواحين بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ابتهج واذهب للتالي“، كرسالة من اللاعب إلى زملائه بتجاوز أحزان الهزيمة والتفكير في المباراة القادمة أمام آيرلندا الشمالية على ملعب الأخير يوم الاثنين المقبل“.

مبابي يتناول العشاء برفقة ثاوفين

نشر كليا مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة فلوريان ثاوفين، لاعب نادي مارسيليا، وهما يتناولان وجبة العشاء وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”عن ليلة أمس“.

هاري كين: جاهز لهز الشباك مجددًا

نشر هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي صورة له بقميص منتخب بلاده في اللقاء الذي جمع بين منتخب الأسود الثلاثة ومنتخب بلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، والذي انتهى بفوز إنجلترا برباعية نظيفة سجل منها كين ثلاثة أهداف، ويستعد منتخب الأسود الثلاثة للمباراة المقبلة أمام كوسوفو، يوم الثلاثاء المقبل، وعلق كين أعلى الصورة قائلًا: ”سعيد للتسجيل، أداء رائع من الأولاد، جاهز ليوم الثلاثاء“.

لوكاكو يحتفل بفوز بلجيكا

نشر البلجيكي روميللو لوكاكو، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، صورة له برفقة زملائه في المنتخب عقب الفوز الذي حققه المنتخب الملقب بالشياطين الحمر على منتخب سان مارينو برباعية نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلق لوكاكو أعلى الصورة قائلا: ”الفائزون اليوم“.

آرثور ميلو: ما زالنا أقوياء

نشر البرازيلي آرثور ميلو، صورة لمنتخب بلاده من مباراة الأمس، التي جمعت بين منتخب السامبا وكولومبيا وديًا، والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق، ويستعد منتخب البرازيل للمباراة الودية التالية أمام منتخب بيرو يوم الأبعاء المقبل، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلُا: ”معركة صعبة أخرى، ما زلنا أقوياء، ومستعدون لليوم التالي“.

بيدرو رودريغيز يودع إيتو على طريقته

نشر بيدرو رودريغيز، لاعب برشلونة السابق، صورة له برفقة زميله في الفريق الكتالوني صامويل إيتو، والذي أعلن اليوم اعتزاله كرة القدم، وعلق بيدرو أعلى الصورة قائلًا: ”كان من دواعي سروري أن نتعلم منك واللعب بجانبك، أتمنى لك الأفضل في حياتك الجديدة“.