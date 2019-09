شاهد.. نجاة أليكس بيروني سائق فورمولا 3 بعد أن طارت سيارته في حادث مفزع (فيديو)

نجا الأسترالي أليكس بيروني سائق فورمولا 3 من حادث مفزع؛ بعد أن طارت سيارته عاليًا في جائزة إيطاليا الكبرى، بعد أسبوع من وفاة الفرنسي أنطوان أوبير سائق فورمولا 2 في حادث ببلجيكا.

وتوجه بيروني إلى سيارة الإسعاف دون مساعدة ولم يتورط سائق آخر في الحادث.

وتأجلت التجارب الحرة الأخيرة في فورمولا 1 قبل التجارب التأهيلية لإجراء إصلاحات في الحواجز بعد الحادث.

وأصبحت إجراءات الأمان في سلسلة السباقات التي تدعم فورمولا 1 تحت المجهر بعد حادث حلبة سبا-فرانكورشان، يوم السبت الماضي.

وتُوفِّي أوبير عن عمر 22 عامًا نتيجة حادث وقع على سرعة عالية في اللفة الثانية من سباق السبت، عندما اصطدم به خوان مانويل كوريا بعد خروج السائق الفرنسي بالفعل من مسار الحلبة.

ودخل كوريا في غيبوبة في مستشفى بلندن ويعاني من إصابات بالعمود الفقري وكسور بالساقين.

وأوبير هو أول سائق يلقى حتفه في أيام سباقات فورمولا 1 منذ إيرتون سينا ورولاند راتسنبيرجر في حلبة إيمولا عام 1994.

Absolutely terrifying. Driver Alex Peroni and marshals are all reported to be ok. #ItalianGP #F3

Alex Peroni walked away from this shocking crash in F3 at Monza, but the outside kerb at Parabolica is sure to draw scrutiny from F1. pic.twitter.com/TqG33h76aM

— F1i (@F1icom) September 7, 2019