أهداف مباراة ألمانيا وهولندا.. 4-2 للطواحين (فيديو)

تقدم غنابري لاعب المنتخب الألماني بهدف في شباك نظيره الهولندي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب آيميتش أرينا في مدينة هامبورج الألمانية ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأحرز غنابري هدفه في الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية.

ونجح دي يونغ في إدراك التعادل في الدقيقة 59، ثم أحرز مدافع ليفركوزن هدفًا بالخطأ في مرماه لتتقدم هولندا.

وتعادل توني كروس مرة أخرى لألمانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 71 قبل أن تتقدم هولندا بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

وأحرز فينالدوم هدف هولندا الرابع قبل صافرة حكم المباراة.

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 1 – 0 هولندا | هدف غنابري في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/yrHOArySQJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 1 – 1 هولندا | هدف دي يونغ في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/TFlwy5HcQH — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 1 – 2 هولندا | هدف عكسي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/Fl1ap6al2v — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 2 – 3 هولندا | هدف هولندا الثالث مالين في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/bCmSRaeYo3 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

تصفيات اليورو 2020 : المانيا 2 – 4 هولندا | هدف هولندا الرابع فينالدوم في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/vTsnnMoam4 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 6, 2019

ويحتل منتخب ألمانيا صاحب الضيافة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات خلال المباريات الثلاث التي لعبها الفريق ضد هولندا وفاز بنتيجة 3/2 وبيلا روسيا وفاز بنتيجة 2/0 وإستونيا وفاز بنتيجة 8/0.

ولعب منتخب هولندا مباراتين فقط، وحصد منها 3 نقاط بالفوز على بيلا روسيا بنتيجة 4/0، والخسارة أمام ألمانيا بنتيجة 2/3، ويتصدر هذه المجموعة منتخب إيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة ويبقى في المركزين الرابع والخامس بالمجموعة بيلا روسيا وإستونيا بلا نقاط.