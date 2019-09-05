رسميًا.. مارادونا مدربًا لجيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني (صورة)

أعلن نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، رسميًا، تعيين الأرجنتيني دييغو أرماندوا مارادونا مديرًا فنيًا للفريق، ليقود الذئاب في موسم 2019/2020.

وقال جيمناسيا لابلاتا في بيانه إن مارادونا، البالغ من العمر 58 عامًا، سيتولى تدريب ”أجمل نادٍ في العالم“ لمدة موسم واحد فقط.

يشار إلى أن جيمناسيا لابلاتا يحتل المركز الـ24 والأخير على لائحة ترتيب الدوري الأرجنتيني، وفي رصيده نقطة واحدة فقط.

وفي 5 مباريات لجيمناسيا لابلاتا في الدوري الرجنتيني حصد الفريق نقطة وحيدة من تعادلا، في حين خسر 4 مرات.