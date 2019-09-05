هل يمنح تيتي مدرب البرازيل الفرصة لفينسيوس جونيور أمام كولومبيا؟

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن تيتي مدرب المنتخب البرازيلي سيمنح النجم الشاب لريال مدريد فينسيوس جونيور الفرصة ليكون بديلًا للنجم نيمار في الجهة اليسرى وهي الجهة التي يفضل اللعب فيها خلال اللقاء الودي أمام كولومبيا.

وحسب الصحيفة فنجم باريس سان جيرمان سيكون أساسيًّا في اللقاء أمام كولومبيا الذي يجرى في ميامي الأمريكية رغم كونه لم يلعب أي لقاء رسمي برفقة فريقه الفرنسي.

ولن يكون بإمكان نيمار الغائب عن المنافسات منذ حوالي 3 أشهر لعب اللقاء كاملًا وهو ما يفتح الباب أمام نجم ريال مدريد لتحقيق حلمه بلعب أول لقاء دولي برفقة المنتخب البرازيلي الأول.

وظهر نيمار أثناء التدريبات المفتوحة لوسائل الإعلام أقل حدة في اللعب وحاول عبر التسديد والكرات الطويلة نحو فيرمينيو تجاوز عدم جاهزيته البدنية، بينما كان فينسيوس جونيور أنشط اللاعبين الاحتياطيين.

وحسب الصحيفة الإسبانية فتشكلة البرازيل أمام كولومبيا ستكون على الشكل الآتي:

الحارس: إيديرسون مورايس

الدفاع: داني ألفيس وساندرو وماركينهوس وتياغو سيلفا

وسط الميدان: كاسيميرو وأرثور ميلو وكوتينيو

الهجوم: فيرمينيو ونيمار وريشارليسون