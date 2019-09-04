نتائج مباريات الذهاب للدور الأول بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تقدم منتخب ناميبيا خطوة مهمة نحو التأهل للمرحلة الثانية (دور المجموعات) من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم القادمة، المقرر إقامتها في قطر عام 2022، عقب فوزه 2-1 على مضيفه منتخب إريتريا اليوم الأربعاء في ذهاب الدور الأول للتصفيات.

وتقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبًا يصعد منهم 14 منتخبًا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفاؤهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.

وبات المنتخب الناميبي بحاجة للتعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه في العاشر من سبتمبر (أيلول) القادم من أجل التأهل للدور المقبل، فيما يتعين على منتخب إريتريا الفوز بهدفين نظيفين إذا أراد تفادي الخروج المبكر من التصفيات.

من جانبه، سقط منتخب إثيوبيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه منتخب ليسوتو، الذي باتت حظوظه كبيرة في خطف بطاقة التأهل، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه وأمام جماهيره لاستمرار مسيرته في التصفيات.

واقتنص منتخب تنزانيا تعادلاً إيجابياً بطعم الفوز 1-1 من مضيفه منتخب بوروندي، ليصبح المنتخب التنزاني مطالبًا بالتعادل السلبي فقط في مباراة العودة التي ستجرى على ملعبه للتأهل إلى الدور التالي.

وتعادل منتخب جنوب السودان 1-1 مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، فيما حقق منتخب موزمبيق فوزًا مهمًا 1-0 على مضيفه منتخب موريشيوس، ليقترب بقوة من التأهل للدور الثاني.

وتغلب منتخب جيبوتي بصعوبة بالغة 2-1 على ضيفه منتخب إي سواتيني (سوازيلاند سابقًا)، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستجرى في إي سواتيني.

وانتزع منتخب غينيا بيساو فوزًا ثمينًا 1-0 من مضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب، ليضع قدمًا في المرحلة الثانية للتصفيات.

في المقابل، تغلب منتخب ليبيريا 3-1 على ضيفه منتخب سيراليون، ليتقدم خطوة مهمة نحو الصعود للدور التالي.

ولن تشكل الخسارة بفارق هدف وحيد، في لقاء العودة الذي سيقام بسيراليون، عائقًا أمام المنتخب الليبيري نحو التأهل لمرحلة المجموعات، فيما أصبح يتعين على المنتخب السيراليوني الفوز بهدفين نظيفين على الأقل، إذا أراد مواصلة مشواره في التصفيات.