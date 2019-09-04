بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية بلغت 750.4 مليون يورو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه حقق عائدات وأرباحًا قياسية خلال موسمه الماضي 2018 – 2019 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكشف النادي البافاري أن عائداته بلغت 750.4 مليون يورو (825.4 مليون دولار) بزيادة 14.1 بالمئة عن الموسم الذي يسبقه.

وأوضح النادي أن أرباحه ارتفعت بنسبة 78 بالمئة عن الموسم السابق لتصبح 52.5 مليون يورو ليبلغ حجم الفائض لديه 497.4 مليون يورو.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان له: ”نشعر بسعادة بالغة بالطبع لهذا النمو المالي للنادي، بايرن يحظى بنمو هائل على المستويين الرياضي والمالي، أوجه شكرًا خاصًا لجميع طواقم العمل في النادي على إخلاصهم الذي أدى إلى هذه النتيجة السارة.

وكشف رومينيغه أن العاملين في النادي حصلوا على مكافآت بقيمة شهرين إضافيين.

وإلى جانب هذه الأرقام القياسية على المستوى المالي، شهد الموسم الماضي فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، بينما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.