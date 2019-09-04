نيمار يدرس الهروب من باريس سان جيرمان.. تعرف على تفاصيل ”الخطة 2020“

أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا أكثر إصرارًا على الرحيل من نادي باريس سان جيرمان، بعد أن أجهضت إدارة النادي الفرنسي جميع محاولاته للعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مساء أمس الأول الاثنين.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن نيمار بدأ بالفعل وضع خطة فك الارتباط مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبالتحديد في يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن نيمار يبحث مع فريقه القانوني حاليًا كيفية الرحيل عن باريس سان جيرمان من خلال استغلال لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وخاصة المادة 17، التي تتيح للاعبين في حالات معينة فسخ تعاقدهم مع أنديتهم بناء على رغبتهم، شريطة مرور فترة زمنية معينة في العقد، وتعويض النادي ماليًا.

وأكدت موندو ديبورتيفو أنه بحلول يونيو 2020 سيكون نيمار قد قضى 3 مواسم رفقة باريس سان جيرمان، حيث ينتهي العقد في عام 2022، ويمكن للاعب البرازيلي فك الارتباط مع ناديه الفرنسي من جانب واحد، بحسب رغبته، حيث سيكون قد تجاوز بالفعل ”فترة الحماية“ في العقد، وهي 3 سنوات أو 3 مواسم، كون نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان وهو أقل من 28 عامًا.

وتابعت: ”وفقًا لتقديرات الخبراء، والفريق القانوني الخاص باللاعب البرازيلي، فإن القيمة التي يمكن أن يحصل عليها باريس سان جيرمان مقابل فك الارتباط مع نيمار تصل إلى 170 مليون يورو، وبالتالي فإن رغبة نيمار، والمادة 17، إضافة إلى المقابل المالي، جميعها ستفتح الباب أمام رحيل اللاعب دون تعرضه أو النادي المستقبلي له، لأي عقوبات من جانب فيفا“.