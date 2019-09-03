التحقيق مع لاعب ألماني سابق بتهمة الاتجار في صور إباحية خاصة بالأطفال

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن الشرطة في مدينة هامبورغ قامت بتفتيش منزل الدولي الألماني السابق كريستوف ميتزيلدر، بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال والإتجار فيهم.

واعتزل المدافع السابق لريال مدريد وبروسيا دورتموند وشالكة ويتلقى تدريبًا من أجل أن يصبح مدربًا.

وتلقت الشرطة الألمانية شكوى من قبل إحدى السيدات التي كانت على علاقة مع الدولي الألماني السابق لمدة سنة وأعطتهم 15 صورة إباحية لأطفال بعثهم لها ميتزيلدر، وبعد تحقيق في الصور قررت الشرطة الألمانية التحرك ضد المدافع البالغ من العمر 38 عامًا.

وانتقلت الشرطة الألمانية لمركز كان كريستوف يجري فيه تهيئة للمدربين واقتادته لمنزله حيث فتشت منزله بحثًا عن صور وتسجيلات إباحية للقاصرين.

وتوّج ميتزيلدر برفقة ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني عام 2008 كما لعب برفقة منتخب ألمانيا نهائي مونديال 2002 وأمم أوروبا 2008 واحتل برفقته المركز الثالث في كأس العالم 2006.