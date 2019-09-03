أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. فينيسيوس جونيور يحقق حلم الطفولة.. ورونالدينيو يبحث عن المواهب

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

رونالدو: من دواعي سروري تمثيل منتخب بلادي

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له من تدريبات المنتخب البرتغالي عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“إنه لمن دواعي سروري دائمًا العودة إلى المنتخب الوطني وتمثيل البرتغال“، حيث يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهتي صربيا ثم لتوانيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

تير شتيغين: العودة مع المنتخب الألماني

نشر الألماني تير شتيغين، حارس مرمى برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات المنتخب الألماني، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا:“من هامبورغ، العودة مع المنتخب الألماني“.

رونالدينيو يبحث عن المواهب

نشر النجم البرازيلي المعتزل، رونالدينيو صورة لموقع ”فيفا“ عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب، قائلًا:“يا شباب لقد سمعت للتو أنه سيتم بث العديد من المباريات التأهيلية لكأس العالم على موقع ”فيفا“، وأتطلع إلى اكتشاف مواهب كرة القدم غير المعروفة من هذا الجزء من العالم“.

فالكاو يودّع مبابي

حرص النجم الكولومبي فالكاو، لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف غالاطا سراي، على وداع زميله السابق كليان مبابي، حيث نشر تدوينة مبابي، والذي ودَّع فيها فالكاو قبل انتقاله إلى النادي التركي، وعلّق النجم الكولومبي قائلًا:“قبلاتي“.

ألكانتارا يودّع برشلونة

نشر رافينيا ألكانتارا، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص نادي برشلونة عقب ساعات قليلة من انتقاله إلى صفوف نادي سيلتا فيغو على سبيل الإعارة، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“لقد حان الوقت لنقول وداعًا مرة أخرى، كما قلت في يوم ممتن إلى الأبد ودائمًا“.

راشفورد يتحدى توم هيتون

داعب ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، زميله في توم هيتون حارس مرمى المان يونايتد، حيث نشر راشفورد فيديو للعديد من الأهداف التي سجلها في تدريب اليوم، في شباك زميله وعلّق راشفورد قائلًا:“لم تحرس مرمانا اليوم“.

كافاني يواصل استعداداته

نشر النجم الأروغواياني كافاني، فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية عقب الإصابة التي ألمت به مع ناديه باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا:“أواصل“.

فينيسيوس يحقق حلم الطفولة

نشر البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإٍسباني، صورًا له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“سعادة أولئك الذين يحققون حلم الطفولة.. يا له من فخر“.

مايكل كويسانسي: العمل الجاد في تدريبات البايرن

نشر مايكل كويسانسي، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له من تدريبات الفريق البفاري عبر صفحته الشخصية، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“العمل الجاد في مزاج جيد“.

رينارد: تحد جديد مع المنتخب السعودي

نشر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، صورة له من التدريب الأول للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد، والذي يستعد لمواجهة منتخب مالي وديا، وعلّق المدير الفني السابق للمنتخب المغربي قائلًا:“التدريب الأول تحد جديد“.