مانو مينيزيس يتولّى تدريب بالميراس البرازيلي خلفًا لسكولاري

أعلن نادي بالميراس تعيين مانو مينيزيس، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم السابق، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من الانفصال عن مدرب آخر سابق للمنتخب الوطني لويز فيليبي سكولاري.

وأُقيل سكولاري بعدما فاز 3 مرات في 14 مباراة وكانت النقطة الحاسمة هي الهزيمة 3-صفر أمام غريمه فلامنغو، يوم الأحد الماضي، والخروج من كأس ليبرتادوريس أمام غريميو منذ أيام قليلة.

???????? É DO VERDÃO! Segundo informações de @BenjaminBack, Mano Menezes é o novo treinador do Palmeiras. Gostou do novo nome, torcedor? pic.twitter.com/y88wjti8Y2 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) September 3, 2019

وسبق للمدرب مينيزيس، الذي رحل عن كروزيرو منذ شهر واحد، قيادة كورنثيانز غريم بالميراس، إضافة إلى أندية: فلامنغو، وغريميو، وشاندونغ، لونينغ الصيني، بينما قاد البرازيل خلال الفترة 2010-2012.

ووقع مينيزيس (57 عامًا) على عقد حتى نهاية 2021، ومن المتوقع أن يقود الفريق لأول مرة عندما يلعب في ضيافة جوياس في الدوري البرازيلي، يوم السبت المقبل.

ويحتل بالميراس، حامل اللقب، المركز الخامس في الدوري بفارق 6 نقاط عن فلامنغو المتصدر، لكن تتبقى له مباراة مؤجلة.