مانو مينيزيس يتولّى تدريب بالميراس البرازيلي خلفًا لسكولاري

أعلن نادي بالميراس تعيين مانو مينيزيس، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم السابق، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من الانفصال عن مدرب آخر سابق للمنتخب الوطني لويز فيليبي سكولاري.

وأُقيل سكولاري بعدما فاز 3 مرات في 14 مباراة وكانت النقطة الحاسمة هي الهزيمة 3-صفر أمام غريمه فلامنغو، يوم الأحد الماضي، والخروج من كأس ليبرتادوريس أمام غريميو منذ أيام قليلة.

???????? É DO VERDÃO! Segundo informações de @BenjaminBack, Mano Menezes é o novo treinador do Palmeiras. Gostou do novo nome, torcedor? pic.twitter.com/y88wjti8Y2

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) September 3, 2019