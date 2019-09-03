ينتظر الجمهور بشغف، يوم الخميس المقبل، انطلاق جولة جديدة من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، والتي تقام في أكثر من دولة.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات العشر مباشرة إلى البطولة العام المقبل. وستتحدد المقاعد الأربعة المتبقية من خلال جولات فاصلة تضم أيضًا الفرق التي تصدرت مجموعاتها في دوري الأمم العام الماضي.

فيما يلي 5 نقاط بارزة قبل المواجهات المقبلة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم:

* موقعة جديدة بين الألمان والهولنديين

سيلتقي الجاران ألمانيا وهولندا للمرة الرابعة منذ كأس العالم الأخيرة عندما يتواجهان في المجموعة الثالثة في هامبورج، يوم الجمعة.

وأوقعت القرعة المنتخبين معًا في دوري الأمم العام الماضي، وفاز منتخب هولندا 3-صفر على أرضه وتعادل 2-2 خارج أرضه في طريقه لصدارة مجموعته لينعش الآمال في حدوث صحوة بعد الإخفاق في التأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم.

لكن ألمانيا فازت في افتتاح المجموعة الثالثة 3-2 خارج أرضها، في مارس آذار؛ ما ترك فريق المدرب رونالد كومان في موقف صعب.

ويملك منتخب هولندا ثلاث نقاط من مباراتين، بينما حققت ألمانيا تسع نقاط من ثلاث مباريات. وتتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بعد الانتصار على أرضها وخارجها أمام روسيا الييضاء وأستونيا.

وتاريخيًا كانت المواجهات متكافئة بين الألمان والهولنديين. ففي 42 مباراة فاز الألمان 15 مرة مقابل 11 للهولنديين وتعادلا 16 مرة.

* مدرب سويسرا يتفهم قرار شاكيري

قال فلاديمير بتكوفيتش، مدرب سويسرا، إنه يتفهم طلب المهاجم شيردان شاكيري عدم اختياره لخوض مباراتين في المجموعة الرابعة أمام أيرلندا وجبل طارق.

وقال شاكيري إنه يرغب في التركيز على مسيرته مع ناديه ليفربول حيث يعاني لدخول التشكيلة الأساسية.

وقال بتكوفيتش: ”أتفهم قراره. لم أكن لأستدعيه وهو غير قادر على تقديم 100% من مستواه. اللاعبون وحدهم يعرفون مدى جاهزيتهم.

”خاض نحو 100 مباراة مع المنتخب الوطني وكان يصنع الفارق دائمًا، لكنه إنسان في نهاية المطاف وقد يمر بظروف صعبة“.

* إيطاليا تعاقب زانيولو وكين بداعي عدم الانضباط

أكد روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، استبعاد مويس كين (19 عامًا) ونيكولو زانيولو (20 عامًا) من التشكيلة لأسباب انضباطية بعد تأخرهما عن تجمع للفريق بعد مشاركتهما مع منتخب تحت 21 عامًا خلال الصيف.

وقال مانشيني: ”إنهما في مقتبل العمر. منحناهما فرصة عظيمة. يتعين عليهما أن يحسنا التصرف. يجب على أي محترف أن يحسن التصرف“.

وأضاف: ”إنهما صغيران ولم يرتكبا أي أخطاء فادحة. مجرد كبوة. نتمنى أن يساعدهما هذا القرار في المستقبل“.

وتحل إيطاليا متصدرة المجموعة العاشرة ضيفة على أرمينيا، يوم الخميس، وفنلندا يوم الأحد.

* راكيتيتش يغيب عن تشكيلة كرواتيا

استبعد إيفان راكيتيتش من تشكيلة كرواتيا لمواجهة سلوفاكيا وأذربيجان في المجموعة الخامسة.

ورغم بقاء راكيتيتش في برشلونة، قال زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، الذي يحتل فريقه المركز الثالث بست نقاط، إن الشائعات خلال الأسابيع الأخيرة عن مستقبل اللاعب مع ناديه أثرت عليه.

وأضاف: ”في هذه اللحظة راكيتيتش ليس جاهزًا للعب مع المنتخب الوطني، ولن يستطيع تقديم أفضل ما لديه“.

* البرتغال تحتاج إلى انتصارات

أضافت البرتغال لقبًا جديدًا للقبها في بطولة أوروبا 2016 بعد فوزها بالنسخة الأولى لدوري الأمم في يونيو حزيران. لكنها تواجه مأزقًا في المجموعة الثانية بعد التعادل على أرضها مع صربيا وأوكرانيا في المباراتين اللتين خاضتهما حتى الآن.

وتحتل المركز الرابع في المجموعة وتحل ضيفة على صربيا، يوم السبت، وليتوانيا بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر أوكرانيا المجموعة التي تتألف من ستة منتخبات بعشر نقاط من أربع مواجهات، تليها لوكسمبورج بأربع نقاط من أربع مباريات، وصربيا بأربع نقاط من ثلاث مباريات.

وقال فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال: ”المواجهات المقبلة ستكون حاسمة. أرغب في التأهل مباشرة في المركز الأول. وصلنا إلى نقطة يتعين عندها الفوز بالمباريات الست المتبقية“.