رونالد كومان يستدعي جاستن كلويفرت لمباراة هولندا ضد ألمانيا وإستونيا بتصفيات أمم أوروبا 2020

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه تم استدعاء جاستن كلويفرت إلى تشكيلة المنتخب بدلًا من ستيفن بيرجفاين المصاب.

وتعرض بيرجفاين جناح آيندهوفن لإصابة في الفخذ خلال الفوز 3/1 على فالفايك في الدوري الهولندي أمس الأحد وسينضم إلى ستيفن دي فري الذي تم استبعاده أيضًا.

وخرج دي فري من تشكيلة المنتخب بعدما تعرض لإصابة عضلية منعته من المشاركة مع إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي أمس الأحد لكن لم يتم استدعاء أي بديل له.

ويعود كلويفرت مهاجم روما إلى منتخب بلاده لأول مرة.

وتحل هولندا ضيفة على ألمانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم الجمعة ثم تخرج لمواجهة إستونيا في تالين الإثنين المقبل