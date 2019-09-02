أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. بوغبا يدعم التعليم.. ولوكاس فاسكيز يودع نافاس (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

لوكاس فاسكيز يودع نافاس

حرص لوكاس فاسكيز، لاعب نادي ريال مدريد، على وداع زميله السابق نافاس، والذي رحل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، حيث نشر فاسكيز صورة برفقة نافاس، وعلّق أعلى الصورة ”لقد كانت بضع سنوات من بورا فيدا، أتمنى لك كل التوفيق، يا صديقي“.



فيرناندو لورينتي: توتنهام سيظل في قلبي

نشر فيرناندو لورينتي، لاعب توتنهام السابق، والذي انتقل رسميًا إلى صفوف نادي نابولي الإيطالي صورة له بقميص ناديه السابق، وعلّق أعلى الصورة ”بعد موسمين رائعين، أقول اليوم وداعًا لتوتنهام، كان من دواعي سروري ارتداء هذا القميص، وفي أي مكان أذهب إليه ستكون هناك دائمًا مساحة في قلبي لتوتنهام ولجماهيره، أتمنى لكم كل التوفيق لهذا الموسم وللمستقبل شكرًا“.



بوغبا يدعم التعليم

نشر الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له وهو يمسك بالورقة والقلم، وعلّق أعلى الصورة ”التعليم هو المفتاح سواء كنت تحب المدرسة أم لا، لا شيء يتغير، انتقل إلى الفصل وتعلم قدر المستطاع، إنها طريقتك لمتابعة الحياة“، كرسالة من بوغبا حول أهمية وقيمة التعليم.



لوكاكو يشكر زملاءه

حرص روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان، على توجيه الشكر لزملائه عقب الفوز الأخير الذي حققه إنتر ميلان على كالياري أمس بالدوري الإيطالي، حيث نشر اللاعب صورة له برفقة زملائه وعلق ”فوز مهم جدا، أحسنت لجميع زملائي في الفريق، انتصار مهم جدًا مبروك لجميع اللاعبين“.



غريزمان يعود للمدرسة

نشر أنطووان غريزمان صورة قديمة له عبر صفحته الشخصية برفقة أصدقائه بالمدرسة كليمنت لينغليت ولوكاس هيرنانديز، وعلّق أعلى الصورة ”إنها العودة إلى المدرسة مع تشيلسي يعلن رحيل بابا رحمن، مبروك، ونتمنى لك التوفيق“.



ألفونسي أريولا: سعيد لكوني مدريدي

نشر الفونسي أريولا، والذي أتم اليوم إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو بقميص ناديه الجديد، والتي نشرته الصفحة الرسمية للنادي الملكي، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو ”سعيد لكوني مدريدي“.



لوكاس هيرنانديز يحتفل بعيد ميلاد خافي مارتينيز

نشر لوكاس هيرنانديز، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله في الفريق خافي مارتينيز، في أحد لقاءات الفريق البافاري بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلّق هيرنانديز أعلى الصورة ”كل عام وأنت بخير“.



تشيلسي يعلن رحيل بابا رحمن

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي عن رحيل الغاني بابا رحمن إلى نادي ريال مايوركا الإسباني، حيث أبرزت الصفحة خبر انتقال اللاعب عن صفوف البلوز، وعلقت الصفحة الرسمية ”مبروك وبالتوفيق“.



يوسف عطال مشتاق لقميص الجزائر

نشر الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، صورة له بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي فاز بها محاربو الصحراء، وعلّق اللاعب أعلى الصورة ”المواجهات، نتطلع إلى ارتداء القميص“، حيث يستعد منتخب الجزائر لمواجهة بنين وديًا.



ميتشو: شكرًا جزيلًا للجميع في الزمالك

نشر ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب الفوز الذي حققه الفريق بالأمس، على حساب نادي الاتحاد السكندري والتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، وعلق ميتشو أعلى الصورة ”شكرًا جزيلًا للجميع في الزمالك، مع أطيب تمنياتي بعيد ميلادي ودعمك الودي، والحب لفريقنا هو العامل الدافع الذي يمدنا جميعًا بكل حدود الإنسان والرياضة من أجل جعلك فخور وسعيد“.

