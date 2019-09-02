عناوين الصحف الرياضية العالمية: القنبلة هي غاريث بيل.. وأنسو فاتي ”نجم المستقبل“ (صور)

شكل تعادل ريال مدريد أمام فياريال وتألق الويلزي غاريث بيل، وآخر تطورات سوق الانتقالات قبل ساعات من نهايتها، وأهم لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بسباق بلجيكا للفورمولا 1 وكأس العالم لكرة السلة ومستجدات صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ”ريمونتادا“ أتلتيكو مدريد أمام إيبار والفوز 3-2، وكتبت: ”ريمونتادا متصدر“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام فياريال، وكتبت: ”بيل ينقذ ريال مدريد“.

كما اهتمت الصحيفة باللقاء المقبل لمنتخب إسبانيا أمام بورتيريكو في كأس العالم لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على الثنائي نيمار وأنسو فاتي، وكتبت: ”أنسو فاتي الآن ونيمار في 2020“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت: ”اليوم الأخير لرافينيا وراكيتيتش“، في إشارة لإمكانية رحيلهما عن الفريق.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام فياريال، وكتبت: ”بيل ينقذ ريال مدريد ويجلب نقطة“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالنجم الصاعد في برشلونة أنسو فاتي، وكتبت: ”نجم المستقبل“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام فياريال، وكتبت: ”بيل بهدفين وطرد ينقذ ريال مدريد“.

وتحدثت عن ريمونتادا أتلتيكو مدريد أمام إيبار، وكتبت: ”ريمونتادا تساوي الصدارة“.

كما اهتمت بنيمار وراكيتيتش وكتبت: ”نيمار يهيئ خروجه في صيف 2020″ و“يوفنتوس يتشبث بالتعاقد مع راكيتيتش“.

الصحيفة أيضًا اهتمت بكأس العالم لكرة السلة والمواجهة الثانية لإسبانيا أمام بورتوريكو.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام فياريال وتألق الجناح الويلزي غاريث بيل الذي سجل هدفين وكتبت: ”القنبلة هي بيل“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد المثير على إيبار، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا تنقله للصدارة“.

كما اهتمت بطواف فرنسا وسباق الفورمولا وان.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

اهتمت الصحيفة بتعادل آرسنال وتوتنهام في ديربي لندن (2-2)، وأوردت تصريحًا لهاري كين بشأن ادعائه السقوط، وكتبت: ”هاري كين: أنا لست غواصًا“.

كما تحدثت عن الفوز المثير لإيفرتون على وولفرهامبتون 3-2، وفوز متسابق فيراري شارل لوكلير بسباق بلجيكا.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي قال: ”فترتي الأسوأ منذ 5 سنوات“، كما حسم مصير الدنماركي كريستيان إريكسن.

كما تحدثت عن غضب جماهير أستون فيلا من الشرطة خلال لقاء فريقها أمام كريستال بالاس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز مارسيليا على سانت إيتيان بهدف لمهاجمه الأرجنتيني داريو بينيديتو وكتبت: ”سوبر داريو“.

كما اهتمت بسباق الفورمولا 1 وفوز متسابق فيراري شارل لوكلير بسباق بلجيكا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على كالياري، وهو الثاني للفريق في بداية الموسم في الدوري الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

كما تحدثت عن ديربي روما بين لاتسيو وروما، وكتبت: ”ديربي كبير ينتهي بالتعادل“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات للأندية الإيطالية، وكتبت: ”الفرصة الأخيرة لإيكاردي“، وميلان يضغط للتعاقد مع الكرواتي ريبيتش.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الثاني لتورينو هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وكتبت: “ تورو 6 نقاط في البداية“.

كما اهتمت بمحاولة يوفنتوس ترميم دفاعه، وكتبت: ”سباق بواتينغ“، في إشارة لرغبته التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ.

الصحيفة اهتمت بفوز متسابق فيراري شارل لوكلير بسباق بلجيكا في الفورمولا وان.