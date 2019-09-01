وسط استقبال أسطوري.. فالكاو يصل إلى تركيا لإتمام صفقة انتقاله إلى غالاطة سراي (فيديو وصور)

وصل الكولومبي رادميل فالكاو اليوم الأحد إلى مدينة إسطنبول لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف نادي غالاطة سراي التركي، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

وكان في استقبال طائرة فالكاو (33 عامًا) التي حطت في مطار أتاتورك قادمة من فرنسا، رئيس غالاطة سراي عبد الرحيم ألبيرق، وآلاف من مشجعي النادي التركي.

وترجل فالكاو من الطائرة، وهو يرتدي قيمص غلاطة سراي، فضلًا عن ابنته وزوجته اللتين هما بدورهما كانتا ترتديان قميص النادي الملقب بـ“الأسود“.

وفي تصريح أدلى به لقناة النادي، أعرب فالكاو عن سعادته بالانضمام لصفوف غالاطة سراي.

وأضاف: ”أشكر الله الذي منحني فرصة ارتداء قميص غالاطة سراي، أنا سعيد لدرجة لا توصف“.

Radamel Falcao, 'Sarı' dedi! SARI

KIRMIZI

ŞAMPİYON

CİMBOM! ???????????????? NOT: Dursun Özbek'ten çok daha iyi üçlü çektiriyor. ???????????? pic.twitter.com/cLQtqNQLkS — Aslan Statistic (@AslanStatisticc) September 1, 2019

ومن المرتقب أن يوقع فالكاو على عقد انتقاله للنادي التركي، بعد خضوعه للإجراءات الطبية الروتينية.

????????????| ¡LALALALA, LALALALALA, RADAMEL FALCAOOOOOOOOO! Locura total en el aeropuerto de Estambul tras la llegada de Radamel Falcao a @GalatasaraySK. El colombiano es el guía de los ultras turco. UFFFFFFFF QUE LOCURA. pic.twitter.com/xsGVV1hkwM — Romario Quintero R (@RomarioQR) September 1, 2019

وبدأ فالكاو مسيرته الاحترافية مع ريفر بليت الأرجنتيني، وفي أوروبا لعب مع لبورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.