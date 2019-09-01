تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: نهاية ”العملية نيمار“.. ويوفنتوس ينقض على إريكسين والمهدي بنعطية

انتهى مسلسل البرازيلي نيمار، بعد أكثر من 3 شهور على بداية محاولات رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، وكان الفشل عنوانًا لتلك النهاية التي ستظل مفتوحة حتى إشعار آخر، أو بمعنى أصح فترة انتقالات جديدة لا يفصلها عن الآن سوى 4 أشهر.

نهاية حزينة

وبعيدًا عن برشلونة، الذي أعلن ضمنيًا فشل الصفقة في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، فإن نادي ريال مدريد يبدو أنه أراد صنع المفاجأة، أو تفجير القنبلة التي تحدث عنها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بقوله إن النادي الملكي يمكن أن يتعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، مساء غد الاثنين.

وكشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية في الساعات الأخيرة التي شهدت فشل مفاوضات عودة نيمار إلى برشلونة.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إن نيمار التقى مساء السبت، مع مندوب لنادي ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس، لمعرفة الموقف النهائي للاعب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن مندوب ريال مدريد تحدث مع نيمار، وسمع منه بشكل شخصي أن النجم البرازيلي لن يعود إلى برشلونة، وفتح معه باب الحديث لمعرفة رأيه في الانتقال إلى النادي الملكي، إلا أن رد قائد السليساو السابق كان سلبيًا.

وتابعت الصحيفة: ”أبلغ نيمار مندوب ريال مدريد أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان، على الأقل حتى بدء فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وأنه لا يفكر في دخول أي مغامرة جديدة في الوقت الحالي، بعد أشهر من المفاوضات المضنية مع مسئولي ناديه للرحيل إلى برشلونة دون جدوى“.

وانهارت مفاوضات عودة نيمار إلى برشلونة بشكل رسمي أمس السبت، بعد أن رفض برشلونة الاستغناء عن 3 من لاعبيه وهم الفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي راكيتيتش والفرنسي توديبو، إضافة إلى دفع 150 مليون يورو لاستعادة نيمار.

وكان البرازيلي الدولي قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، أنه بعد التأكد من بقاء نيمار داخل الفريق بالموسم الحالي، قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان عقد اجتماع مهم مع رابطة الألتراس والتي تحضر مباريات الفريق في جميع البطولات.

وتستهدف الإدارة من هذا الاجتماع أن تتوصل لاتفاق مع الجماهير الغاضبة من البرازيلي، حتى لا تهاجمه قبل كل مباراة، خاصة أنه من المفترض أن يشارك في المباريات المقبلة للفريق تحت قيادة توماس توخيل.

وكانت جماهير الألتراس قد هاجمت اللاعب وطالبت برحيله قبل مباراة نيم في بطولة الدوري الفرنسي في بداية الشهر الماضي، أغسطس بملعب ”حديقة الأمراء“.

ولكن الإدارة طالبتهم بالالتزام في المباريات المقبلة والتركيز فقط حول مساندة الفريق لتحقيق النتائج المطلوبة.

إريكسين وغارة يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في إبرام صفقة الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي، في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الجارية، التي تغلق أبوابها مساء غد الاثنين.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن نادي يوفنتوس يريد استغلال موقف إريكسين، حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2020، وبالتالي فإن نادي توتنهام لن يبالغ في سعره، كون فترة الانتقالات الجارية هي الفرصة الأخيرة للحصول على مقابل مادي مناسب، قبل أن ينتهي عقده ويرحل مجاناً بعد أقل من عام.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن يوفنتوس دخل في صراع ثنائي مع نادي باريس سان جيرمان على الفوز بخدمات إريكسين، البالغ من العمر 27 عاماً، والذي كان أحد أبرز أهداف نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بحسب التقارير الإعلامية.

وتابعت: ”يمكن أن تتم صفقة شراء إريكسين في حدود 50 مليون جنيه إسترليني أو أقل، وهو المقابل الذي يسعى توتنهام للحصول عليه من بيع اللاعب، وهو ما يدفع يوفنتوس نحو محاولة حسم الصفقة والضغط على مسؤولي السبيرز“.

ويمكن ألا تتم صفقة إريكسين، خاصة بعد أن شارك اللاعب مع فريقه أساسيًا في مباراة آرسنال اليوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ونجح في تسجيل هدف للسبيرز.

مفاجأة بنعطية

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يكثف محاولاته في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية للتعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب نجمه جورجيو كيلليني، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، وسيغيب لفترة لا تقل عن 4 أشهر.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن مسئولي يوفنتوس فتحوا باب التفاوض بشكل مكثف مع المدافع المغربي المهدي بنعطية، لاعب اليوفي السابق، والذي يلعب حاليًا في نادي الدحيل القطري.

ويملك المهدي بنعطية، 32 عامًا، خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية، والإيطالية على وجه الخصوص، حيث لعب من قبل في صفوف أودينيزي وروما ويوفنتوس، إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يرحل إلى الدحيل القطري في يناير 2019.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن باب المفاوضات مع بنعطية كان مفتوحًا خلال بداية سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المتوقع أن تشهد تطوراً كبيراً قبل ساعات قليلة على نهاية الميركاتو، الذي سيغلق رسميًا مساء غد الاثنين الثاني من سبتمبر.

ونوهت ”توتو سبورت“ إلى أن جيروم بواتنغ، مدافع بايرن ميونخ، من ضمن المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس، لتعويض الغياب الصادم للنجم المخضرم كيلليني.

إيكاردي إلى أين؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية الأحد، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بات هدفًا لباريس سان جيرمان الفرنسي في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”توتو ميركاتو“، فإن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع إيكاردي، لتعويض غياب نجميه كيليان مبابي وإيدينسون كافاني، حيث من المتوقع أن يغيبا 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وكان إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، ضمن أبرز اللاعبين المتوقع انتقالهم في سوق الانتقالات الصيفي، في ظل عدم رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في بقائه مع النيراتزوري، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يغادر قبل يوم على نهاية السوق الصيفية، رغم أنه ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس ونابولي.