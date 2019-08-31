بايرن ميونخ يصعق ماينز بسداسية ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

سحق فريق بايرن ميونخ ضيفه ماينز 6 /1، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما ظل ماينز بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى في المركز الأخير.

ونجح بايرن في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به يان بول بويتوس لماينز في الدقيقة السادسة ورد بستة أهداف حاسمة.

وأدرك الفرنسي بنيامين بافار التعادل لبايرن في الدقيقة 36، ثم أضاف النمساوي ديفيد آلابا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز الكرواتي ايفان بيريسيتش الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 54، وتكفل الفرنسي كينغسلي كومان بالهدف الرابع في الدقيقة 64.

ووضع المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بصمته بتسجيله الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 78.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليغا برصيد ستة أهداف.

وسجل الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز الهدف السادس للنادي البافاري في الدقيقة 81.