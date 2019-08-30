بسبب تصرفات جمهوره العنصرية.. إلزام رينجرز الأسكتلندي بإغلاق جزء من ملعبه

أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) نادي رينجرز الأسكتلندي بإغلاق قطاع من ملعبه إيبروكس أمام الجمهور خلال المواجهة المقبلة له في دور المجموعات في الدوري الأوروبي بسبب تصرفات عنصرية ارتكبها مشجعوه.

وكان اليويفا قد اتخذ إجراء مماثلًا طبق خلال مباراة الإياب أمس الخميس أمام ليجيا وارسو في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بعد إدانة مشجعيه بترديد هتافات تحض على التمييز في 18 يوليو تموز حين واجه سان جوزيفس إيابًا في تصفيات الدوري الأوروبي.

وقال اليويفا إن العقوبة الأخيرة جاءت نتيجة الهتافات العنصرية التي أطلقها جمهور الفريق في مباراة الذهاب أمام ليغيا في بولندا وانتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل رينجرز لدور المجموعات بالدوري الأوروبي بعد الفوز 1-صفر بمجموع المباراتين على منافسه البولندي.

وقضت لجنة القيم والانضباط التابعة لليويفا اليوم الجمعة بإلزام رينجرز بإغلاق جزء من الملعب يضم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مقعد مرة أخرى.

كما تشمل العقوبة تعليق لافتة تحمل شعار ”#رياضة متساوية“ وشعار الاتحاد في الجزء الخالي من الجمهور في المباراة التالية على ملعب النادي الأسكتلندي.

وذكر رينجرز الأربعاء الماضي إنه لن يطلب تذاكر لمباراته المقبلة خارج ملعبه.

وأوقعت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة رينجرز مع بورتو البرتغالي ويانج بويز السويسري وفينوورد الهولندي ضمن المجموعة السابعة في الدوري الأوروبي، وسينطلق دور المجموعات في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.