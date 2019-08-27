إثارة الشكوك بشأن إصابة كيليان مبابي

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن إصابة كيليان مبابي التي ستبعده عن فريقه باريس سان جيرمان لمدة شهر تقريبًا؛ جاءت بسبب إرهاقه خلال فترة الإعداد للموسم والتزامه برحلة ترويجية تابعة لشركتين راعيتين له وللنادي أثرت على لياقته البدنية.

وأعلن بطل فرنسا، يوم الإثنين، أن مهاجمه مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز برباعية نظيفة على تولوز، يوم الأحد.

وأكدت الأشعة إصابة مبابي الفائز مع فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا في عضلات الفخذ الخلفية، ومن المقرر غيابه عن مواجهات ميتز وستراسبورغ وأولمبيك ليون في الدوري، لكن ربما يعودا قبل مواجهة ستاد رانس في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، أن هذه الإصابة أثارت الشكوك بشأن جولته الترويجية التي كانت ضمن فترة الإعداد، حيث لم يحصل المهاجم الشاب على الراحة الكافية.

وخاض مبابي البالغ عمره 20 عامًا 54 مباراة الموسم الماضي مع ناديه ومنتخب بلاده، (43 منها مع ناديه و11 مع المنتخب)، ومع بداية الموسم الجديد تعرض لإصابة ستبعده لمدة طويلة.

جولة في الولايات المتحدة واليابان

وحصل مبابي على الإجازة في 12 يونيو/حزيران، وفي اليوم التالي شارك في مباراة مع منتخب بلاده ضد أندورا ثم بدأ فترة الإعداد، في الثامن من يوليو/ تموز، حيث حصل على ثلاثة أسابيع وخمسة أيام راحة فقط.

لكن في الواقع فترة راحته كانت لمدة أسبوعين فقط؛ لأنه بعد لقاء أندورا بدأ جولة ترويجية في الولايات المتحدة واليابان؛ للوفاء بالالتزامات مع (نايكي وبالك)، وهم من رعاة النادي أيضًا وكاميرا باريس سان جيرمان صورته خلال الجولة.

وظهرت علامات التعب على مبابي، الأسبوع الماضي، وأعرب عن أسفه من العمل الشاق، لكن توماس توخيل المدير الفني للفريق برر العمل الزائد في التدريبات بأنه الأسبوع الأخير قبل فترة التوقف الدولية.

لكن لم يتم تحديد ما إذا كانت إصابة مبابي بسبب الحمل التدريبي الزائد أو عدم راحته لفترة كافية خلال الإجازة الصيفية.