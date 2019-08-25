”فيفا“ يدرس قرارًا مفاجئًا بخصوص الحكام بعد نجاح تقنية الـVAR

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل التحكيم في مباريات كرة القدم، خاصة بعد تطبيق خاصة حكم الفيديو، الـ VAR، في العديد من الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية حاليًّا.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يدرس الآن إمكانية الاستغناء تمامًا عن الحكام المساعدين في مباريات كرة القدم، والاستعانة بالكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وتقنية الفيديو، في لعب أدوار الحكام المساعدين خلال المباريات.

وأشارت إلى أن نجاح تطبيق تقنية الفيديو، وتعميمها في جميع المسابقات، يمكن أن يدفع ”فيفا“ نحو الاكتفاء بحكم الساحة فقط في إدارة المباريات، في حين يتولى الـ VAR احتساب رميات التماس وحالات التسلل.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، عن مصدر في ”فيفا“، قوله: ”يملك الاتحاد الدولي بالفعل حاليًّا إدارة خاصة لبحث تطورات تقنية الفيديو“.

وأضاف المصدر: ”هل سيتم الاستغناء عن الحكام المساعدين تمامًا، والاستعانة بالكاميرات والحواسب الآلية في احتساب حالات التسلل ورميات التماس؟، بالطبع، فإن هذا يمكن أن يحدث يومًا ما“.

وأكدت الصحيفة أن التطورات المستقبلية لتقنية الفيديو في ملاعب كرة القدم من شأنها أن تثير غضب المناهضين لها، ولكن كون رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أحد أكبر أنصار تقنية الفيديو سيجعلها تغزو ملاعب العالم دون أن يستطيع أحد إيقافها.