أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: مبابي يحتفل بمئويته.. وليروي ساني يشكر جمهوره 

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مبابي يحتفل بمئويته

احتفل الفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بخوض 100 مباراة بالدوري الفرنسي، حيث نشر اللاعب صورًا له بقمصان أندية موناكو وباريس سان جيرمان، وعلّق أعلى الصور قائلًا: ”100 مباراة من الدوري الفرنسي غدًا“.

سيزار إزبيليكويتا: روح الفريق سبب الانتصار

نشر سيزار إزبيليكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورًا له من مباراة، اليوم، ضد نوريتش سيتي بالدوري، والتي انتهت بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”روح الفريق العظيم، نذهب إلى الأمام طالما استمر الدعم“.

كيلي والكر: مستعدون لموقعة بورنموث

نشر كيلي والكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق قبل لقاء المان سيتي غدًا، أمام بورنموث، وعلّق والكر أعلى الصورة قائلًا:“على استعداد للذهاب مرة أخرى غدًا على الساحل الجنوبي“.

ليروي ساني يشكر جمهوره

نشر ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، والذي يقضي فترة نقاهة عقب إجراء عملية الرباط الصليبي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا جزيلًا على كل رسائلكم، وأتمنى لكم التوفيق، لقد كان الأمر صعبًا في بضعة أيام، لكن الجراحة أجريت، وأنا إيجابي وجاهز للشفاء“.

كريستيان فوكس: نشكر دعمكم العظيم

نشر كريستيان فوكس، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، صورة من لقاء اليوم، والذي جمع بين ليستر ضد شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز فريق الثعالب بهدفين مقابل هدف، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“أخيرًا 3 نقاط، ولكن يا لها من لعبة صعبة، تركنا كل شيء هناك اليوم، نشكر دعمكم العظيم“.

منير حدادي: 5 سنوات على أول ظهور بالدوري الإسباني

نشر منير حدادي، لاعب إشبيلية الإسباني، فيديو لأحد أهدافه بقميص ناديه السابق برشلونة في أول ظهور له بالدوري الإسباني، وعلّق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”كيف يمر الوقت، اليوم مضى 5 سنوات من أول ظهور لي في الدوري الإسباني، ونتطلع إلى الكثير“.

غوميز: الشلهوب سبب نجاحي مع الهلال

نشر الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، فيديو له عبر صفحته الشخصية، وهو يقبل رأس زميله محمد الشلهوب، وحرص اللاعب على توجيه رسالة إلى الشلهوب، حيث كتب غوميز أعلى الفيديو:“الزميل النموذج محمد الشلهوب الذي ساهم بشكل كبير في التكيف ونجاحي في الفريق، دائمًا ما يكون في حالة مزاجية جيدة، إنه مثال للكثيرين منا، من خلال استثماره في التدريب، في الميدان وخارجه، وممتن للغاية أن أكون بجانبه“.

تريزيغيه: عمل عظيم وفوز كبير

نشر محمود حسن ”تريزيغيه“، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، صورًا له من المباراة التي جمعت بين إيفرتون وأستون فيلا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون ردٍ، وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا:“عمل عظيم وفوز كبير“.