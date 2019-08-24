ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن ميونخ لفوز سهل على شالكه في الدوري الألماني

أحرز روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف ليقود بايرن ميونخ حامل اللقب لفوز سهل 3-صفر على مستضيفه شالكه ليحقق انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني اليوم السبت.

وافتتح المهاجم البولندي البالغ عمره 31 عامًا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 20 وضاعف الفارق من ركلة حرة مذهلة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأكمل ليفاندوفسكي ثلاثيته قبل ربع ساعة من النهاية ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين.

ويتأخر بايرن، الذي تعثر بتعادله 2-2 مع ضيفه هيرتا برلين في افتتاح المسابقة، بنقطتين عن بروسيا دورتموند الذي انتصر 3-1 على مستضيفه كولونيا أمس الجمعة.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل 24 من 27 ركلة جزاء في الدوري وأحرز 16 هدفًا في 19 مباراة ضد شالكه.

وبدا أن هدفه الثاني أيقظ شالكه من سباته إذ سيطر صاحب الأرض على المباراة ولم يكن محظوظًا بعدم احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد إيفان بريشيتش الوافد الجديد لبايرن.

لكن انتفاضة شالكه لم تدم سوى فترة قصيرة إذ حسم ليفاندوفسكي الأمور عندما سيطر على الكرة عند حدود منطقة الجزاء وسدد في المرمى ليكمل الثلاثية.

وشارك فيليب كوتينيو، أبرز المنضمين لبايرن هذا الصيف، في الشوط الثاني في أول ظهور له في ألمانيا بعد انضمامه من برشلونة على سبيل الإعارة.

وأحرز باير ليفركوزن ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليتغلب 3-1 على مستضيفه فورتونا دوسلدورف وينضم إلى دورتموند المتصدر بعد فوز كل منهما في أول مباراتين.

ومنح هدف لويس بيكر بالخطأ في مرماه التقدم لليفركوزن في الدقيقة السادسة وضاعف تشارلز أرانجيز الفارق في الدقيقة 33.

وألغى الحكم هدف أرانجيز في البداية بداعي لمسة يد لكن حكم الفيديو المساعد أكد صحته.

وصنع كيفن فولاند، الذي ساهم في الهدف الأول، الهدف الثالث لكريم بلعربي بعد ذلك بست دقائق.

وقلص فورتونا الفارق في الدقيقة 82 عبر ألفريدو موراليس.

ويملك فرايبورغ ست نقاط أيضًا بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على بادربورن الوافد الجديد كما فعل بروسيا مونشنغلادباخ، صاحب أربع نقاط، الأمر ذاته لينتصر 3-1 على مستضيفه ماينتس.