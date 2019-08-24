بعد 227 مباراة.. بشكتاش التركي يعلن انتهاء مشوار كواريزما

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم السبت، انتهاء مشوار لاعب كرة القدم البرتغالي ريكاردو كواريزما خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي:“بعد اجتماع عُقد، اليوم، مع ريكاردو كواريزما فقد تم إخبار البرتغالي بأنه لن يكون لاعبًا للفريق في الموسم الجديد“.

وأضاف البيان:“اللاعب إذا لم يجد عرضًا مناسبًا للرحيل سيواصل التدريب منفردًا حتى نهاية الموسم“.

1 – 2015/16 sezonundan bu yana Ricardo Quaresma'nın oynadığı ve oynamadığı Süper Lig maçlarında Beşiktaş'ın performansı. Bildiri. pic.twitter.com/Ys8VykvNXh — OptaCan (@OptaCan) August 24, 2019

ولعب البرتغالي كواريزما لبشكتاش على فترتين بين 2010 وحتى 2013 ومن ثم 2015 إلى الموسم الحالي، محققًا لقب الدوري التركي مرتين.

وخاض إجماليًا 227 مباراة بقميص الفريق، وسجل 38 هدفًا وصنع 78.

ولعب كواريزما لأندية: بورتو البرتغالي، وبرشلونة الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وأهلي دبي الإماراتي.